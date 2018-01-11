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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 січ, 2018 17:24
Stringer написав: IMPRINTER написав:clientage
Я вам отвечал. Поуажите гороху что вы лох, что олень, что ыас можно доить.
Тогда получите повторно.
индейская изба - в декабре, по разгильдяйству, один аккаунт вылетел из грейса, стал спонсором малехо - предложений никаких как не было, так и нет, а при попытке поднять чуток лимита пару дней назад, получил лабутеном
Т.е. Моня Вам не поверил
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 11 січ, 2018 18:35
Поэтому за разъяснениями «Минфин» решил обратиться к топ-менеджеру monobank Олегу Гороховскому. Оказалось, что проблемой стал однажды просроченный платеж по кредитке в ПриватБанке. То, что это случилось пять лет назад, и после этого просрочек не было, банк не интересует. Как и то, что за это время «Минфин» взял и вернул много кредитов в других финучреждениях. При этом кредитную историю назвали «ужасной», хотя в том же УБКИ скорринг выше среднего.
Вони тут якусь дуже дивну породу оленів виводять.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 19:32
vollena71 написав: 5929966 написав:
вот и меня постигла участь формчан - моняводов ) рассчитался в сильпо картой, кешбек стоял -продукты питания... моня видит эту транзакцию как ресторан сильпо )) сказали не правильная настройка терминала -я думал с крупными торг сетями все норм(.
исправлять поддержка отказалась (
Вы бы хоть город указали, а лучше конкретный магазин и от какого банка терминал.
Киев, сильпо в сильвербризе. Терминал не помню, вроде аваль(?)
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Додано: Чет 11 січ, 2018 19:33
Кочевник написав: 5929966 написав:
вот и меня постигла участь формчан - моняводов ) рассчитался в сильпо картой, кешбек стоял -продукты питания... моня видит эту транзакцию как ресторан сильпо )) сказали не правильная настройка терминала -я думал с крупными торг сетями все норм(.
исправлять поддержка отказалась (
А ще, в будь-якій АЗК ОККО при купівлі на касі, яка пробиває пальне (навіть кави, хот-догів) буде МСС "Автозаправка", а через пару кроків взяти каву "в кафе" - то буде МСС "Заклад харчування". Так само з Сільпо - можливо термінал перенесли з їхніх "інтегрованих" кафе. Або може ви купляли в самому "інтегрованому" в Сільпо кафе?
Не, просто на кассах на выходе платил (
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Додано: Чет 11 січ, 2018 21:11
Уклон сегодня упал в категорию сувениры...
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Додано: Чет 11 січ, 2018 23:42
IMPRINTER написав:Ratatui
что была за оплата?
Лотерейки покупал. Решил стать миллионером.
А национальная лотерея была начеку.
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