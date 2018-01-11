RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 316317318319
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 17:24

  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:clientage


Я вам отвечал. Поуажите гороху что вы лох, что олень, что ыас можно доить.
Тогда получите повторно.

индейская изба - в декабре, по разгильдяйству, один аккаунт вылетел из грейса, стал спонсором малехо - предложений никаких как не было, так и нет, а при попытке поднять чуток лимита пару дней назад, получил лабутеном :(

Т.е. Моня Вам не поверил :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23047
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1888 раз.
Подякували: 2592 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 18:35

Re: Monobank

Поэтому за разъяснениями «Минфин» решил обратиться к топ-менеджеру monobank Олегу Гороховскому. Оказалось, что проблемой стал однажды просроченный платеж по кредитке в ПриватБанке. То, что это случилось пять лет назад, и после этого просрочек не было, банк не интересует. Как и то, что за это время «Минфин» взял и вернул много кредитов в других финучреждениях. При этом кредитную историю назвали «ужасной», хотя в том же УБКИ скорринг выше среднего.

Вони тут якусь дуже дивну породу оленів виводять.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 1986
З нами з: 18.08.14
Подякував: 152 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 19:32

  vollena71 написав:
  5929966 написав:вот и меня постигла участь формчан - моняводов ) рассчитался в сильпо картой, кешбек стоял -продукты питания... моня видит эту транзакцию как ресторан сильпо )) сказали не правильная настройка терминала -я думал с крупными торг сетями все норм(.
исправлять поддержка отказалась (

Вы бы хоть город указали, а лучше конкретный магазин и от какого банка терминал.


Киев, сильпо в сильвербризе. Терминал не помню, вроде аваль(?)
5929966
Аватар користувача
 
Повідомлень: 150
З нами з: 11.09.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 19:33

  Кочевник написав:
  5929966 написав:вот и меня постигла участь формчан - моняводов ) рассчитался в сильпо картой, кешбек стоял -продукты питания... моня видит эту транзакцию как ресторан сильпо )) сказали не правильная настройка терминала -я думал с крупными торг сетями все норм(.
исправлять поддержка отказалась (

А ще, в будь-якій АЗК ОККО при купівлі на касі, яка пробиває пальне (навіть кави, хот-догів) буде МСС "Автозаправка", а через пару кроків взяти каву "в кафе" - то буде МСС "Заклад харчування". Так само з Сільпо - можливо термінал перенесли з їхніх "інтегрованих" кафе. Або може ви купляли в самому "інтегрованому" в Сільпо кафе?


Не, просто на кассах на выходе платил (
5929966
Аватар користувача
 
Повідомлень: 150
З нами з: 11.09.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 21:11

Re: Monobank

Уклон сегодня упал в категорию сувениры... :evil: вот у_р_о_д_ы :lol:
sailed
 
Повідомлень: 186
З нами з: 24.05.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:42

  IMPRINTER написав:Ratatui
что была за оплата?


Лотерейки покупал. Решил стать миллионером. :D А национальная лотерея была начеку.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5072
З нами з: 30.11.12
Подякував: 72 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 316317318319
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.