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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 318319320321
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:34

Re: Monobank

Горох сказав, що всі добре платять і він задоволений
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:41

Re: Monobank

  chipmunk написав:добре платять і він задоволений


ну и хорошо, значит пока юзаем :)
gonzo
 
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