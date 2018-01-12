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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 319320321322
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:38

Фантом

ну как если карту получали при горохе в примате - то конечно учитывая что они выкрали всю базу могут и знать )
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:44

  BBC написав:
  ygn написав:Некредитную карту Приватбанка ввести нельзя.

Можно "Универсальную" без кред. лимита

На сколько больше можно запросить сумму погашения, от предложенного в приложении?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:46

  IMPRINTER написав:Фантом

ну как если карту получали при горохе в примате - то конечно учитывая что они выкрали всю базу могут и знать )


Не думаю, им слив с УБКИ идёт. А там и новые карты, и старые.
Востаннє редагувалось Фантом в П'ят 12 січ, 2018 23:47, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:47

  anikola13 написав:
  BBC написав:
  ygn написав:Некредитную карту Приватбанка ввести нельзя.

Можно "Универсальную" без кред. лимита

На сколько больше можно запросить сумму погашения, от предложенного в приложении?

У меня было +50%
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 00:41

  anikola13 написав:
  BBC написав:
  ygn написав:Некредитную карту Приватбанка ввести нельзя.

Можно "Универсальную" без кред. лимита

На сколько больше можно запросить сумму погашения, от предложенного в приложении?
Все зависит от суммы задолжености которую светят в УБКИ банки и кред. лимита по конкретной карте в УБКИ.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 01:25

Re: Monobank

А все поняли троллинг Гороха по по поводу добросовестных кредиторов погашающих всё вовремя?
Конечно это им не выгодно.

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  #<1 ... 319320321322
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