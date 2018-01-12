Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:38

Фантом



ну как если карту получали при горохе в примате - то конечно учитывая что они выкрали всю базу могут и знать )

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