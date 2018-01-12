Фантом
ну как если карту получали при горохе в примате - то конечно учитывая что они выкрали всю базу могут и знать )
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:38
Фантом
ну как если карту получали при горохе в примате - то конечно учитывая что они выкрали всю базу могут и знать )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:44
Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:46
Не думаю, им слив с УБКИ идёт. А там и новые карты, и старые.
Востаннє редагувалось Фантом в П'ят 12 січ, 2018 23:47, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:47
Додано: Суб 13 січ, 2018 00:41
Все зависит от суммы задолжености которую светят в УБКИ банки и кред. лимита по конкретной карте в УБКИ.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 13 січ, 2018 01:25
Re: Monobank
А все поняли троллинг Гороха по по поводу добросовестных кредиторов погашающих всё вовремя?
Конечно это им не выгодно.
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
реклама
|