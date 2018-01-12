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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:38
Фантом
ну как если карту получали при горохе в примате - то конечно учитывая что они выкрали всю базу могут и знать )
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:44
BBC написав: ygn написав:
Некредитную карту Приватбанка ввести нельзя.
Можно "Универсальную" без кред. лимита
На сколько больше можно запросить сумму погашения, от предложенного в приложении?
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anikola13
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:46
IMPRINTER написав:Фантом
ну как если карту получали при горохе в примате - то конечно учитывая что они выкрали всю базу могут и знать )
Не думаю, им слив с УБКИ идёт. А там и новые карты, и старые.
Востаннє редагувалось Фантом
в П'ят 12 січ, 2018 23:47, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:47
anikola13 написав: BBC написав: ygn написав:
Некредитную карту Приватбанка ввести нельзя.
Можно "Универсальную" без кред. лимита
На сколько больше можно запросить сумму погашения, от предложенного в приложении?
У меня было +50%
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guntherhouse777
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Додано: Суб 13 січ, 2018 00:41
anikola13 написав: BBC написав: ygn написав:
Некредитную карту Приватбанка ввести нельзя.
Можно "Универсальную" без кред. лимита
На сколько больше можно запросить сумму погашения, от предложенного в приложении?
Все зависит от суммы задолжености которую светят в УБКИ банки и кред. лимита по конкретной карте в УБКИ.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 13 січ, 2018 01:25
А все поняли троллинг Гороха по по поводу добросовестных кредиторов погашающих всё вовремя?
Конечно это им не выгодно.
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renegade
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Додано: Суб 13 січ, 2018 07:51
renegade написав:
А все поняли троллинг Гороха по по поводу добросовестных кредиторов погашающих всё вовремя?
Конечно это им не выгодно.
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Читаем так: "ожидайте "покращень" и закручивания гаек".
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anikola13
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Додано: Суб 13 січ, 2018 10:29
lov2108 написав:
Блін, сьогодні моня дала "отворот-поворот" на мою захцянку збільшити на 9тис кредитний ліміт. Шкода....
Напевно не потрібні моні шаровики-грейсовики.
А они сообщают об этом?
Вчера тоже отправил заявку на увеличении лимита, написало что в течении 10 минут придёт ответ, но пока тишина.
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SaltOfTheEarth
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Додано: Суб 13 січ, 2018 11:05
SaltOfTheEarth
Напишите, пожалуйста, нам на почту info@monobank.com.ua
, для возможности проверки данной ситуации.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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Додано: Суб 13 січ, 2018 14:52
може хто підказати, який мсс для оплати на сайті заказ.уа?
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casper12
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