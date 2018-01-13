|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 січ, 2018 16:11
SaltOfTheEarth написав: lov2108 написав:
Блін, сьогодні моня дала "отворот-поворот" на мою захцянку збільшити на 9тис кредитний ліміт. Шкода....
Напевно не потрібні моні шаровики-грейсовики.
А они сообщают об этом?
Вчера тоже отправил заявку на увеличении лимита, написало что в течении 10 минут придёт ответ, но пока тишина.
Да. Или приходит мол извините подвинтесь, или просто сумма лимита стаёт больше.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
-
lov2108
-
-
- Повідомлень: 1720
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 січ, 2018 22:00
lov2108 написав: SaltOfTheEarth написав: lov2108 написав:
Блін, сьогодні моня дала "отворот-поворот" на мою захцянку збільшити на 9тис кредитний ліміт. Шкода....
Напевно не потрібні моні шаровики-грейсовики.
А они сообщают об этом?
Вчера тоже отправил заявку на увеличении лимита, написало что в течении 10 минут придёт ответ, но пока тишина.
Да. Или приходит мол извините подвинтесь, или просто сумма лимита стаёт больше.
Странно, а мне не приходило уведомлений, хотя уже пару раз подал заявку.
В телеграмм саппорте пишут ожидать пуш-ведомление
-
SaltOfTheEarth
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 05.02.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 січ, 2018 08:31
Доброе всём! Кто в этом месяце делал покупки в рамках кешбека в Киеве,что можете посоветовать , так как собираюсь приобрести книги иностранных авторов с русским переводом,ну и какой тц правильно бьет код кино?
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 10424
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 618 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 січ, 2018 09:01
sens написав:Доброе всём! Кто в этом месяце делал покупки в рамках кешбека в Киеве,что можете посоветовать , так как собираюсь приобрести книги иностранных авторов с русским переводом
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 274
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 січ, 2018 09:35
stryzhko написав:
sens написав:Доброе всём! Кто в этом месяце делал покупки в рамках кешбека в Киеве,что можете посоветовать , так как собираюсь приобрести книги иностранных авторов с русским переводом
СПАСИБО !
уже оплатил книжки )
почти 500 грн кешбек
кино решил не рисковать и по старинке - мультиплекс
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 10424
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 618 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 січ, 2018 12:36
sens написав: stryzhko написав:
sens написав:Доброе всём! Кто в этом месяце делал покупки в рамках кешбека в Киеве,что можете посоветовать , так как собираюсь приобрести книги иностранных авторов с русским переводом
СПАСИБО !
уже оплатил книжки )
почти 500 грн кешбек
кино решил не рисковать и по старинке - мультиплекс
«Планета кино» при покупке онлайн точно попадает в категорию Кино
-
maxim2014
-
-
- Повідомлень: 1068
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 138 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 січ, 2018 15:05
Kinokiev.ua тоже
-
motosmile
-
-
- Повідомлень: 424
- З нами з: 14.02.09
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 січ, 2018 16:14
clientage Каждый коммерческий банк - это такой ненадежный институт. Все они созданы, только чтобы вытащить ваши деньги
-
Olenka Nik
-
-
- Повідомлень: 35
- З нами з: 09.01.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 січ, 2018 16:54
Olenka Nik
-- красава, а клиенты созданы шобы вытаскивать деньги их банков
отак и живём -- круговорот бабла в природе
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 23087
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1889 раз.
- Подякували: 2597 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 14 січ, 2018 16:58
Кто в курсе, оплата на Exist.ua через личный кабинет (пополнение счета) проходит как Авто, с кешбеком?
-
Igor0078
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 11.12.17
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|