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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 321322323324>
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 16:11

  SaltOfTheEarth написав:
  lov2108 написав:Блін, сьогодні моня дала "отворот-поворот" на мою захцянку збільшити на 9тис кредитний ліміт. Шкода....
Напевно не потрібні моні шаровики-грейсовики.

А они сообщают об этом?
Вчера тоже отправил заявку на увеличении лимита, написало что в течении 10 минут придёт ответ, но пока тишина.

Да. Или приходит мол извините подвинтесь, или просто сумма лимита стаёт больше.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 22:00

  lov2108 написав:
  SaltOfTheEarth написав:
  lov2108 написав:Блін, сьогодні моня дала "отворот-поворот" на мою захцянку збільшити на 9тис кредитний ліміт. Шкода....
Напевно не потрібні моні шаровики-грейсовики.

А они сообщают об этом?
Вчера тоже отправил заявку на увеличении лимита, написало что в течении 10 минут придёт ответ, но пока тишина.

Да. Или приходит мол извините подвинтесь, или просто сумма лимита стаёт больше.

Странно, а мне не приходило уведомлений, хотя уже пару раз подал заявку.
В телеграмм саппорте пишут ожидать пуш-ведомление :D
SaltOfTheEarth
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 08:31

Книги и кино

Доброе всём! Кто в этом месяце делал покупки в рамках кешбека в Киеве,что можете посоветовать , так как собираюсь приобрести книги иностранных авторов с русским переводом,ну и какой тц правильно бьет код кино?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 09:01

Re: Monobank

sens написав:Доброе всём! Кто в этом месяце делал покупки в рамках кешбека в Киеве,что можете посоветовать , так как собираюсь приобрести книги иностранных авторов с русским переводом

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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 09:35

  stryzhko написав:
sens написав:Доброе всём! Кто в этом месяце делал покупки в рамках кешбека в Киеве,что можете посоветовать , так как собираюсь приобрести книги иностранных авторов с русским переводом

Зображення


СПАСИБО !
уже оплатил книжки )
почти 500 грн кешбек :P
кино решил не рисковать и по старинке - мультиплекс :oops:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 12:36

Re: Monobank

sens написав:
  stryzhko написав:
sens написав:Доброе всём! Кто в этом месяце делал покупки в рамках кешбека в Киеве,что можете посоветовать , так как собираюсь приобрести книги иностранных авторов с русским переводом

Зображення


СПАСИБО !
уже оплатил книжки )
почти 500 грн кешбек :P
кино решил не рисковать и по старинке - мультиплекс :oops:

«Планета кино» при покупке онлайн точно попадает в категорию Кино
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 15:05

Re: Monobank

Kinokiev.ua тоже
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 16:14

clientage Каждый коммерческий банк - это такой ненадежный институт. Все они созданы, только чтобы вытащить ваши деньги
Olenka Nik
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 16:54

Olenka Nik -- красава, а клиенты созданы шобы вытаскивать деньги их банков :mrgreen:
отак и живём -- круговорот бабла в природе :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 16:58

Re: Monobank

Кто в курсе, оплата на Exist.ua через личный кабинет (пополнение счета) проходит как Авто, с кешбеком?
Igor0078
 
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