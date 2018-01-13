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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 321322323324
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 17:09

Re: Monobank

Igor0078 написав:Кто в курсе, оплата на Exist.ua через личный кабинет (пополнение счета) проходит как Авто, с кешбеком?

Швидше ж було б перевірити, ніж писати свій пост і чекати на відповідь))
P.S.Через Лікпей - категорія "Авто".
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 17:14

  Igor0078 написав:Кто в курсе, оплата на Exist.ua через личный кабинет (пополнение счета) проходит как Авто, с кешбеком?

:( Данные 2х летней давности
exist ua~~Kiyv~ МСС 5533(автозапчасти)
У них там несколько агрегаторов, я платил через ЛикПей картой Универсала

  stryzhko написав:Швидше ж було б перевірити

Кстати да, Экзист позволяет неоднократно пополнять свой баланс и, в сл. чего, мона даже доплатить в офисе при получении железяк
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 17:21

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