Igor0078 написав:Кто в курсе, оплата на Exist.ua через личный кабинет (пополнение счета) проходит как Авто, с кешбеком?
Швидше ж було б перевірити, ніж писати свій пост і чекати на відповідь))
P.S.Через Лікпей - категорія "Авто".
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Додано: Нед 14 січ, 2018 17:09
Re: Monobank
Швидше ж було б перевірити, ніж писати свій пост і чекати на відповідь))
P.S.Через Лікпей - категорія "Авто".
Додано: Нед 14 січ, 2018 17:14
Данные 2х летней давности
exist ua~~Kiyv~ МСС 5533(автозапчасти)
У них там несколько агрегаторов, я платил через ЛикПей картой Универсала
Кстати да, Экзист позволяет неоднократно пополнять свой баланс и, в сл. чего, мона даже доплатить в офисе при получении железяк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 14 січ, 2018 19:21
+ сразу про автоклад спрошу!!!
Экзист дороже....
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Додано: Нед 14 січ, 2018 22:55
Да я особо и не торопился никуда
И да, через LiqPay в категорию Авто попало, 3%.
Додано: Нед 14 січ, 2018 23:46
Re: Monobank
Акцент був на тому, що швидше поповнити рахунок на exist і отримати результат, ніж писати пост в темі
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