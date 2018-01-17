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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 324325326327>
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:54

Інкогніто Можна отримати виписку за період, якщо звернутися в нашу підтримку.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 20:52

  stryzhko написав:Щось про останнє оновлення ніхто не згадує) Зображення

А коли ці плюшки запрацюють?
В мене їх нема і оновлення в плеймаркеті не бачу.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 20:58

Re: Monobank

  lov2108 написав:В мене їх нема і оновлення в плеймаркеті не бачу.
значит не бета
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 22:13

monobank_ua
Когда будут МСС в выписках? Когда будут вменяемые выписки?
sola
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 22:21

  Мизантрóп написав:
  lov2108 написав:В мене їх нема і оновлення в плеймаркеті не бачу.
значит не бета
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И скока по времени будет тестирование?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 22:34

в бете уже все есть, остальные -ждите до пятницы (уже совсем скоро)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 23:13

Оплатил штраф ПДД.
Нужно ввести город, серию постановления, № и сумму.
Смущает что платеж нигде не отобразился.
И вообще не удобно, чтобы обновились данные нужно закрывать приложение, потом снова открывать.
Нельза сделать как в Приват24, чтобы сразу все платежи были видны?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 23:16

Re: Monobank

И еще интересно, видно где-то по мусорским базам, оплачен штраф по Постанове и ли нет?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 23:17

Re: Monobank

  ukrprom2014 написав:чтобы обновились данные

а свайп сверху вниз не помагает? Там щас коте в ракете катается :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 23:17

Re: Monobank

Lost написав:в бете уже все есть, остальные -ждите до пятницы (уже совсем скоро)
Что-то не нахожу.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
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