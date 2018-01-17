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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 січ, 2018 16:54
Інкогніто Можна отримати виписку за період, якщо звернутися в нашу підтримку.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: Сер 17 січ, 2018 20:52
А коли ці плюшки запрацюють?
В мене їх нема і оновлення в плеймаркеті не бачу.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 20:58
Re: Monobank
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 17 січ, 2018 22:13
monobank_ua
Когда будут МСС в выписках? Когда будут вменяемые выписки?
Додано: Сер 17 січ, 2018 22:21
И скока по времени будет тестирование?
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Додано: Сер 17 січ, 2018 23:13
Оплатил штраф ПДД.
Нужно ввести город, серию постановления, № и сумму.
Смущает что платеж нигде не отобразился.
И вообще не удобно, чтобы обновились данные нужно закрывать приложение, потом снова открывать.
Нельза сделать как в Приват24, чтобы сразу все платежи были видны?
Додано: Сер 17 січ, 2018 23:16
Re: Monobank
И еще интересно, видно где-то по мусорским базам, оплачен штраф по Постанове и ли нет?
Додано: Сер 17 січ, 2018 23:17
Re: Monobank
а свайп сверху вниз не помагает? Там щас коте в ракете катается
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 17 січ, 2018 23:17
Re: Monobank
Что-то не нахожу.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
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