clientage
Кота вижу.
Нужно будет завтра попробовать, вроде раньше не обновлялось.
Квитанцию на мейл прислало в лучшем виде - с печатью и подписью.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 січ, 2018 23:34
clientage
Кота вижу.
Нужно будет завтра попробовать, вроде раньше не обновлялось.
Квитанцию на мейл прислало в лучшем виде - с печатью и подписью.
реклама
|