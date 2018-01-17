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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 324325326327
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 23:34

clientage
Кота вижу.
Нужно будет завтра попробовать, вроде раньше не обновлялось.
Квитанцию на мейл прислало в лучшем виде - с печатью и подписью.
ukrprom2014
 
Повідомлень: 229
З нами з: 09.03.14
Подякував: 2 раз.
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  #<1 ... 324325326327
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