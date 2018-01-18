И в СМС Приват это подтвердил.
Пополнял из Мони.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 15:55
Приват блокирует перевод средств на Моню
Додано: Чет 18 січ, 2018 16:18
В Монобанке жму пополнить картой, ввожу номер карты, дату, цвв2, перекидывает в Приват для подтверждения, после чего код не приходит и получаю сообщение в Приват 24- в целях безопасности платеж заблокирован. Для решения обратитесь в онлайн поддержку. Обратился, прислали сообщение что платеж невозможен.
Додано: Чет 18 січ, 2018 17:25
Что за прикол?
Закинул по СЕПу на Моню деньги на хранение (меньше фонда), сразу пришло письмо на почту от Универсала: предоставить кучу документов в течении 5 дней чтоб подтвердить деньги и описать траты.
В следующий раз 10 раз подумаю прежде чем загонять деньги сюда...
Додано: Чет 18 січ, 2018 17:34
Sergion
Если в течение мес. На моню заходит более 250 к суммарно вам автоматом приходит письмо от финмона. Это написано в ФАКе правил пользования картой.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 18:11
Импри,
А если карту с кредлимитом в 50К обнулить и пополнить 6 раз в месяц-финмон тож интересуется, откель дровишки?
Додано: Чет 18 січ, 2018 18:28
да
мониторят имеенно вход, а не выход
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