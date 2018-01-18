RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 325326327328
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 15:55

Приват блокирует перевод средств на Моню

Рюмкина призналась.
Зображення
И в СМС Приват это подтвердил.
Пополнял из Мони.
Water
 
Повідомлень: 1537
З нами з: 06.03.12
Подякував: 39 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 15:58

  Water написав:Рюмкина

Кто такая? И причём там безопасность?
Vorlon
 
Повідомлень: 5205
З нами з: 14.06.13
Подякував: 318 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:08

Що саме за переказ? СЕП?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 1989
З нами з: 18.08.14
Подякував: 152 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:18

  klug написав:Що саме за переказ? СЕП?

В Монобанке жму пополнить картой, ввожу номер карты, дату, цвв2, перекидывает в Приват для подтверждения, после чего код не приходит и получаю сообщение в Приват 24- в целях безопасности платеж заблокирован. Для решения обратитесь в онлайн поддержку. Обратился, прислали сообщение что платеж невозможен.
Water
 
Повідомлень: 1537
З нами з: 06.03.12
Подякував: 39 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:25

Что за прикол?
Закинул по СЕПу на Моню деньги на хранение (меньше фонда), сразу пришло письмо на почту от Универсала: предоставить кучу документов в течении 5 дней чтоб подтвердить деньги и описать траты.
В следующий раз 10 раз подумаю прежде чем загонять деньги сюда...
Sergion
 
Повідомлень: 312
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:34

Sergion

Если в течение мес. На моню заходит более 250 к суммарно вам автоматом приходит письмо от финмона. Это написано в ФАКе правил пользования картой.

Зображення
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33175
З нами з: 06.08.09
Подякував: 202 раз.
Подякували: 5266 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:11

Импри,
А если карту с кредлимитом в 50К обнулить и пополнить 6 раз в месяц-финмон тож интересуется, откель дровишки?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 2853
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:28

  guntherhouse777 написав:Импри,
А если карту с кредлимитом в 50К обнулить и пополнить 6 раз в месяц-финмон тож интересуется, откель дровишки?


да
мониторят имеенно вход, а не выход
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33175
З нами з: 06.08.09
Подякував: 202 раз.
Подякували: 5266 раз.
 
Профіль
9
3
2
  #<1 ... 325326327328
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, asp, BBC, casper12, Google Feedfetcher, mephala, Vorlon, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (20759)
18.01.2018 19:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.