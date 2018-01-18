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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 328329330331
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 13:14

  sailed написав:Удивительно, что донецким ещё и кешбек не отключили. Тоже ведь могут, зачем им терять деньги, если кредит всё равно не наливают, соответственно и заработать в перспективе не смогут.


Ага, ну вон идеи кешбека только на кредитные проскакивают, поэтому думаю скоро решат проблему. Если б еще честно сказали мол нет кредитного лимита и не будет, а то рассказами про пользутесь картой и попробуйте позже, только кредитный рейтинг себе понизил
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 13:46

Re: Monobank

gonzo написав:Если б еще честно сказали мол нет кредитного лимита и не будет, а то рассказами про пользутесь картой и попробуйте позже, только кредитный рейтинг себе понизил

за що саме понизили?
casper12
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 14:04

  casper12 написав:
gonzo написав:Если б еще честно сказали мол нет кредитного лимита и не будет, а то рассказами про пользутесь картой и попробуйте позже, только кредитный рейтинг себе понизил

за що саме понизили?

частые запросы кредитного лимита, но что такое "часто" и как часто можно запрашивать чтобы не портить рейтинг, я в интернете не нашел
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:54

Re: Monobank

Где в бете смотреть mcc?
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:27

  curiousobro написав:
  yuri1978 написав:а какой сейчас размер кешбека? стоит ли свалить с Альфы?

Если бы был стабильный процент как в б5 - то однозначно да
У Аллы хитрый КБ, для среднего чека у них КБ ближе к 1% чем к 2
Но Моня нестабилен, в этом его недостаток
У меня продукты ближеик 4% грязными у Аллы.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:39

  cdj2 написав:Где в бете смотреть mcc?

только категорию по конкретной операции. список мсс по категориям на закладке кешбек справа вверху і
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
vollena71
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  #<1 ... 328329330331
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