|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 січ, 2018 17:18
Фантом написав: IMPRINTER написав:
господа, моня упорно звонит с номера 0442372060 ... что он хочет? кому то звонили с этого номера?
могу предположить что тулит рефинанс, т.к. в застосунке висит спецпредложение перекредитоваться
Могут напомнить о минимальном платеже, если Вы его ещё не загасили. Такое уже было в прошлом месяце.
не - лимит нетронутый )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 33212
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 5270 раз.
-
- Профіль
-
-
9
3
2
Додано: Нед 21 січ, 2018 17:21
IMPRINTER написав: Фантом написав: IMPRINTER написав:
господа, моня упорно звонит с номера 0442372060 ... что он хочет? кому то звонили с этого номера?
могу предположить что тулит рефинанс, т.к. в застосунке висит спецпредложение перекредитоваться
Могут напомнить о минимальном платеже, если Вы его ещё не загасили. Такое уже было в прошлом месяце.
не - лимит нетронутый )
Тогда не знаю.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 757
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 21 січ, 2018 18:08
Может финмон?
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 12489
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 977 раз.
- Подякували: 1042 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 січ, 2018 18:19
BBC написав:
Может финмон?
нет )
пока у финмона нет оснований для беспокойств )
да и финмон сразу письмо шлет на мыло, а не звонит
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 33212
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 5270 раз.
-
- Профіль
-
-
9
3
2
Додано: Нед 21 січ, 2018 19:18
Господа, а вот в фейсбуке кто-то задавал интересный вопрос, к сожалению, оставшийся без ответа. А какой способ пополнения карты самый дешёвый для самого банка? Для клиента оно понятно - тарифы есть, но какие затраты несёт сам банк?
Мне, например, дешевле всего (бесплатно, собственно) пополнить карту какого-нибудь банка, который не берёт комиссию за p2p, а потом перевести. Но какие накладные расходы у банков за такую операцию?
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 1092
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 січ, 2018 19:37
M-Audio написав:
Господа, а вот в фейсбуке кто-то задавал интересный вопрос, к сожалению, оставшийся без ответа. А какой способ пополнения карты самый дешёвый для самого банка? Для клиента оно понятно - тарифы есть, но какие затраты несёт сам банк?
Мне, например, дешевле всего (бесплатно, собственно) пополнить карту какого-нибудь банка, который не берёт комиссию за p2p, а потом перевести. Но какие накладные расходы у банков за такую операцию?
сэп
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 33212
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 5270 раз.
-
- Профіль
-
-
9
3
2
Додано: Нед 21 січ, 2018 20:07
IMPRINTER написав:
господа, моня упорно звонит с номера 0442372060 ... что он хочет? кому то звонили с этого номера?
могу предположить что тулит рефинанс, т.к. в застосунке висит спецпредложение перекредитоваться
Мне звонил моня в конце декабря с этого номера с просьбой оплатить все в грейсе.Преколлекшен.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 2864
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 січ, 2018 20:14
guntherhouse777
ну у меня лимит нетронутый, долгов нет, финмону придраться тоже не к чему ... поэтому и предположил, что тулит рефинанс
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 33212
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 5270 раз.
-
- Профіль
-
-
9
3
2
Додано: Нед 21 січ, 2018 22:39
IMPRINTER написав:guntherhouse777
ну у меня лимит нетронутый, долгов нет, финмону придраться тоже не к чему ... поэтому и предположил, что тулит рефинанс
Так берите. отличное предложение.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 2864
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 січ, 2018 23:13
guntherhouse777 написав: IMPRINTER написав:
господа, моня упорно звонит с номера 0442372060 ... что он хочет? кому то звонили с этого номера?
могу предположить что тулит рефинанс, т.к. в застосунке висит спецпредложение перекредитоваться
Мне звонил моня в конце декабря с этого номера с просьбой оплатить все в грейсе.Преколлекшен.
Большие траты были?
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 2634
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
реклама
|