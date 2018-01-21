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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 330331332333>
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 17:18

  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:господа, моня упорно звонит с номера ‎0442372060 ... что он хочет? кому то звонили с этого номера?

могу предположить что тулит рефинанс, т.к. в застосунке висит спецпредложение перекредитоваться


Могут напомнить о минимальном платеже, если Вы его ещё не загасили. Такое уже было в прошлом месяце.


не - лимит нетронутый )
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 17:21

  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:господа, моня упорно звонит с номера ‎0442372060 ... что он хочет? кому то звонили с этого номера?

могу предположить что тулит рефинанс, т.к. в застосунке висит спецпредложение перекредитоваться


Могут напомнить о минимальном платеже, если Вы его ещё не загасили. Такое уже было в прошлом месяце.


не - лимит нетронутый )

Тогда не знаю. :(
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 18:08

Может финмон?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 18:19

  BBC написав:Может финмон?


нет )
пока у финмона нет оснований для беспокойств )
да и финмон сразу письмо шлет на мыло, а не звонит
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 19:18

Господа, а вот в фейсбуке кто-то задавал интересный вопрос, к сожалению, оставшийся без ответа. А какой способ пополнения карты самый дешёвый для самого банка? Для клиента оно понятно - тарифы есть, но какие затраты несёт сам банк?
Мне, например, дешевле всего (бесплатно, собственно) пополнить карту какого-нибудь банка, который не берёт комиссию за p2p, а потом перевести. Но какие накладные расходы у банков за такую операцию?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 19:37

  M-Audio написав:Господа, а вот в фейсбуке кто-то задавал интересный вопрос, к сожалению, оставшийся без ответа. А какой способ пополнения карты самый дешёвый для самого банка? Для клиента оно понятно - тарифы есть, но какие затраты несёт сам банк?
Мне, например, дешевле всего (бесплатно, собственно) пополнить карту какого-нибудь банка, который не берёт комиссию за p2p, а потом перевести. Но какие накладные расходы у банков за такую операцию?


сэп
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 20:07

  IMPRINTER написав:господа, моня упорно звонит с номера ‎0442372060 ... что он хочет? кому то звонили с этого номера?

могу предположить что тулит рефинанс, т.к. в застосунке висит спецпредложение перекредитоваться

Мне звонил моня в конце декабря с этого номера с просьбой оплатить все в грейсе.Преколлекшен.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 20:14

guntherhouse777

ну у меня лимит нетронутый, долгов нет, финмону придраться тоже не к чему ... поэтому и предположил, что тулит рефинанс
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 22:39

  IMPRINTER написав:guntherhouse777

ну у меня лимит нетронутый, долгов нет, финмону придраться тоже не к чему ... поэтому и предположил, что тулит рефинанс

Так берите. отличное предложение.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 23:13

Re: Monobank

guntherhouse777 написав:
  IMPRINTER написав:господа, моня упорно звонит с номера ‎0442372060 ... что он хочет? кому то звонили с этого номера?

могу предположить что тулит рефинанс, т.к. в застосунке висит спецпредложение перекредитоваться

Мне звонил моня в конце декабря с этого номера с просьбой оплатить все в грейсе.Преколлекшен.
Большие траты были?
Размер имеет значение.
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