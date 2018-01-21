зачем?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 січ, 2018 23:27
зачем?
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Додано: Пон 22 січ, 2018 00:01
Мне звонили с этого номера. Именно рефинанс и тулили...
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
Додано: Пон 22 січ, 2018 00:12
спасибо, а то я думаю че они наяривают, а женским голосом говорить не умею ...
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