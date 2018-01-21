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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 330331332333
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 23:27

  guntherhouse777 написав:
  IMPRINTER написав:guntherhouse777

ну у меня лимит нетронутый, долгов нет, финмону придраться тоже не к чему ... поэтому и предположил, что тулит рефинанс

Так берите. отличное предложение.


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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 00:01

  IMPRINTER написав:guntherhouse777

ну у меня лимит нетронутый, долгов нет, финмону придраться тоже не к чему ... поэтому и предположил, что тулит рефинанс


Мне звонили с этого номера. Именно рефинанс и тулили...
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 00:12

  jay2004 написав:
  IMPRINTER написав:guntherhouse777

ну у меня лимит нетронутый, долгов нет, финмону придраться тоже не к чему ... поэтому и предположил, что тулит рефинанс


Мне звонили с этого номера. Именно рефинанс и тулили...


спасибо, а то я думаю че они наяривают, а женским голосом говорить не умею ...
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  #<1 ... 330331332333
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