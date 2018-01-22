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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 334335336337
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 16:50

  Vorlon написав:Stringer
С примата на карты Конкорда.

конкорд банк не для всех жителей украины :-(
и сделал он это недавно... наверняка фламинго не его имел в виду
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 16:59

Stringer
Насколько я помню, у вас в Харькове анонсировано открытие отделения Конкорда в этом или следующем месяце :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 17:01

Re: Monobank

  Flamingo написав:"Ваша кредитная нагрузка слишком высокая - уменьшите задолженность". Уменьшил лимит по Абанке с 40 до 7 (правда тут же Идея повысила з 30 до 36). Загасил в ноль Приват и почти в ноль Идею и Тасю

Для скоринга - надо закрывать лишние кредитные карты, а не гасить в ноль.
В кредитную нагрузку считается полная сумма кред. лимита по картам (так как вы в любую минуту можете его потратить и "нагрузить" себя этим кредитом на 100%).
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 17:04

Re: Monobank

  Stringer написав:конкорд банк не для всех жителей украины :-(
и сделал он это недавно... наверняка фламинго не его имел в виду

В банке надо быть 1 раз в 3..5 лет только ради пластика.
Наверняка каждый бывает регулярно в крупном городе (Киев/Днепр/Львов...)
Дальше - все удаленно.

п.с. недавно выпустили мобильное приложение - но еще не смотрел на него.
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 17:06

Stringer
Відкриємо маленький секрет: у кінці січня відкриваємо відділення у Харкові :)
У серці міста, на вул.Пушкінська, 25.
Там буде дуже багато цікавих продуктів, зокрема можливість придбати квартиру під мінімальний відсоток від 6555 грн/ м.кв
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:05

Re: Monobank

Vorlon написав:Stringer
С примата на карты Конкорда.
В Конкорде перемены в феврале, как раз на его ветке все ....
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:13

  Stringer написав:а куда "уютно" осталось выводить безнал из привата?

Преимущественно в нал через месячный депо (можно снять 3 начальных суммы, если правильно спрогнозировать свои поступления - особенно удобно если открывать депо 1 числа).
Востаннє редагувалось Flamingo в Пон 22 січ, 2018 18:39, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:25

  tmp01 написав:
  Flamingo написав:"Ваша кредитная нагрузка слишком высокая - уменьшите задолженность". Уменьшил лимит по Абанке с 40 до 7 (правда тут же Идея повысила з 30 до 36). Загасил в ноль Приват и почти в ноль Идею и Тасю

Для скоринга - надо закрывать лишние кредитные карты, а не гасить в ноль.
В кредитную нагрузку считается полная сумма кред. лимита по картам (так как вы в любую минуту можете его потратить и "нагрузить" себя этим кредитом на 100%).

Я понимаю логику этого процесса, но отказаться пока смогу разве что от Идеи, если она не одумается, А-банка нужна для некоторых мелких операций (но там сумма для Мони думаю не критичная), Приват наоборот для покупки дорогих авиабилетов за границу (у них иногда бывают позиции дешевле любых агрегаторов - надо иметь лимит чтобы), Виика без комментариев (не для того она платно открывалась, чтобы ради Мони закрыть), ну вот теперь еще и Аллына карта появилась (тоже похоже не самый плохой продукт).
Но меня вот смущает другой факт - через день после отлупа Мони на 2 кГрн, Алла налила 50. Думаете они по другому меня скорили и не видели всех моих кредиток?
С другой стороны может Моне как раз не нравится, что в моей кредитной истории с момента ее начала в 2008 году еще не было ни единого факта вылета из грейса и уплаты каких-либо процентов кроме как последний год копеек на "идеину десятку". Наверное они это считают тем недостатком из-за которого я им в принципе не интересен :D
Flamingo
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