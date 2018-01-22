конкорд банк не для всех жителей украины
и сделал он это недавно... наверняка фламинго не его имел в виду
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 січ, 2018 16:50
Додано: Пон 22 січ, 2018 16:59
Stringer
Насколько я помню, у вас в Харькове анонсировано открытие отделения Конкорда в этом или следующем месяце
Додано: Пон 22 січ, 2018 17:01
Re: Monobank
Для скоринга - надо закрывать лишние кредитные карты, а не гасить в ноль.
В кредитную нагрузку считается полная сумма кред. лимита по картам (так как вы в любую минуту можете его потратить и "нагрузить" себя этим кредитом на 100%).
Додано: Пон 22 січ, 2018 17:04
Re: Monobank
В банке надо быть 1 раз в 3..5 лет только ради пластика.
Наверняка каждый бывает регулярно в крупном городе (Киев/Днепр/Львов...)
Дальше - все удаленно.
п.с. недавно выпустили мобильное приложение - но еще не смотрел на него.
Додано: Пон 22 січ, 2018 17:06
Stringer
Додано: Пон 22 січ, 2018 18:05
Re: Monobank
В Конкорде перемены в феврале, как раз на его ветке все ....
Додано: Пон 22 січ, 2018 18:13
Преимущественно в нал через месячный депо (можно снять 3 начальных суммы, если правильно спрогнозировать свои поступления - особенно удобно если открывать депо 1 числа).
Востаннє редагувалось Flamingo в Пон 22 січ, 2018 18:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 22 січ, 2018 18:25
Я понимаю логику этого процесса, но отказаться пока смогу разве что от Идеи, если она не одумается, А-банка нужна для некоторых мелких операций (но там сумма для Мони думаю не критичная), Приват наоборот для покупки дорогих авиабилетов за границу (у них иногда бывают позиции дешевле любых агрегаторов - надо иметь лимит чтобы), Виика без комментариев (не для того она платно открывалась, чтобы ради Мони закрыть), ну вот теперь еще и Аллына карта появилась (тоже похоже не самый плохой продукт).
Но меня вот смущает другой факт - через день после отлупа Мони на 2 кГрн, Алла налила 50. Думаете они по другому меня скорили и не видели всех моих кредиток?
С другой стороны может Моне как раз не нравится, что в моей кредитной истории с момента ее начала в 2008 году еще не было ни единого факта вылета из грейса и уплаты каких-либо процентов кроме как последний год копеек на "идеину десятку". Наверное они это считают тем недостатком из-за которого я им в принципе не интересен
Додано: Вів 23 січ, 2018 01:13
я регулярно бываю в крупном городе харькове, днепр и львов не по пути, в киеве только конкорд искать не хватает
реклама
|