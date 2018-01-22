Додано: Пон 22 січ, 2018 18:25

tmp01 написав: Flamingo написав: "Ваша кредитная нагрузка слишком высокая - уменьшите задолженность". Уменьшил лимит по Абанке с 40 до 7 (правда тут же Идея повысила з 30 до 36). Загасил в ноль Приват и почти в ноль Идею и Тасю "Ваша кредитная нагрузка слишком высокая - уменьшите задолженность". Уменьшил лимит по Абанке с 40 до 7 (правда тут же Идея повысила з 30 до 36). Загасил в ноль Приват и почти в ноль Идею и Тасю

Для скоринга - надо закрывать лишние кредитные карты, а не гасить в ноль.

В кредитную нагрузку считается полная сумма кред. лимита по картам (так как вы в любую минуту можете его потратить и "нагрузить" себя этим кредитом на 100%). Для скоринга - надо закрывать лишние кредитные карты, а не гасить в ноль.В кредитную нагрузку считается полная сумма кред. лимита по картам (так как вы в любую минуту можете его потратить и "нагрузить" себя этим кредитом на 100%).

Я понимаю логику этого процесса, но отказаться пока смогу разве что от Идеи, если она не одумается, А-банка нужна для некоторых мелких операций (но там сумма для Мони думаю не критичная), Приват наоборот для покупки дорогих авиабилетов за границу (у них иногда бывают позиции дешевле любых агрегаторов - надо иметь лимит чтобы), Виика без комментариев (не для того она платно открывалась, чтобы ради Мони закрыть), ну вот теперь еще и Аллына карта появилась (тоже похоже не самый плохой продукт).Но меня вот смущает другой факт - через день после отлупа Мони на 2 кГрн, Алла налила 50. Думаете они по другому меня скорили и не видели всех моих кредиток?С другой стороны может Моне как раз не нравится, что в моей кредитной истории с момента ее начала в 2008 году еще не было ни единого факта вылета из грейса и уплаты каких-либо процентов кроме как последний год копеек на "идеину десятку". Наверное они это считают тем недостатком из-за которого я им в принципе не интересен