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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 335336337338
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 01:17

  Vorlon написав:Stringer
Відкриємо маленький секрет: у кінці січня відкриваємо відділення у Харкові :)
У серці міста, на вул.Пушкінська, 25.
Там буде дуже багато цікавих продуктів, зокрема можливість придбати квартиру під мінімальний відсоток від 6555 грн/ м.кв

давно ждём
Stringer
 
Повідомлень: 7169
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  #<1 ... 335336337338
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