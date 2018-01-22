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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 січ, 2018 01:17
Vorlon написав:Stringer
Відкриємо маленький секрет: у кінці січня відкриваємо відділення у Харкові
У серці міста, на вул.Пушкінська, 25.
Там буде дуже багато цікавих продуктів, зокрема можливість придбати квартиру під мінімальний відсоток від 6555 грн/ м.кв
давно ждём
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