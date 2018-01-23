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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 335336337338
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 01:17

  Vorlon написав:Stringer
Відкриємо маленький секрет: у кінці січня відкриваємо відділення у Харкові :)
У серці міста, на вул.Пушкінська, 25.
Там буде дуже багато цікавих продуктів, зокрема можливість придбати квартиру під мінімальний відсоток від 6555 грн/ м.кв

давно ждём
Stringer
 
Повідомлень: 7172
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 10:34

  Stringer написав:
  Vorlon написав:Stringer
Відкриємо маленький секрет: у кінці січня відкриваємо відділення у Харкові :)
У серці міста, на вул.Пушкінська, 25.
Там буде дуже багато цікавих продуктів, зокрема можливість придбати квартиру під мінімальний відсоток від 6555 грн/ м.кв

давно ждём

Боюсь представить ГДЕ такая квартира может быть расположена... :mrgreen: :mrgreen:
nickvp
 
Повідомлень: 226
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 16:45

Re: Monobank

категории кешбека по кредитке все меняются каждый месяц или есть которые постоянно среди доступных для выбора?
mephala
 
Повідомлень: 2595
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 16:49

mephala
Всё меняется.
Vorlon
 
Повідомлень: 5226
З нами з: 14.06.13
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 16:49

Re: Monobank

Депозайцям можливо буде одна фіксована
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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Повідомлень: 7422
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 17:38

Re: Monobank

Фигня тогда. У меня основная категория по картам это супермаркеты.
Нет супермаркета - карта бесполезна в плане получения бонуса.
mephala
 
Повідомлень: 2595
З нами з: 07.04.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 391 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 17:41

mephala
Не говорите ерунды - есть ещё несколько кредитных карт для супермаркетов - вам их не хватает? :wink:
Vorlon
 
Повідомлень: 5226
З нами з: 14.06.13
Подякував: 318 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:16

  Vorlon написав:mephala
Не говорите ерунды - есть ещё несколько кредитных карт для супермаркетов - вам их не хватает? :wink:

Ни разу не брал Моню в Спермарет. Но если сделают 3,22%, то пообещал ей взять с собой.
pavyak
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Повідомлень: 1997
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