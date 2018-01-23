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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 січ, 2018 01:17
Vorlon написав:Stringer
Відкриємо маленький секрет: у кінці січня відкриваємо відділення у Харкові
У серці міста, на вул.Пушкінська, 25.
Там буде дуже багато цікавих продуктів, зокрема можливість придбати квартиру під мінімальний відсоток від 6555 грн/ м.кв
давно ждём
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Додано: Вів 23 січ, 2018 10:34
Stringer написав: Vorlon написав:Stringer
Відкриємо маленький секрет: у кінці січня відкриваємо відділення у Харкові
У серці міста, на вул.Пушкінська, 25.
Там буде дуже багато цікавих продуктів, зокрема можливість придбати квартиру під мінімальний відсоток від 6555 грн/ м.кв
давно ждём
Боюсь представить ГДЕ такая квартира может быть расположена...
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nickvp
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Додано: Вів 23 січ, 2018 16:45
категории кешбека по кредитке все меняются каждый месяц или есть которые постоянно среди доступных для выбора?
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mephala
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Додано: Вів 23 січ, 2018 16:49
mephala
Всё меняется.
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Vorlon
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Додано: Вів 23 січ, 2018 16:49
Депозайцям можливо буде одна фіксована
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
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chipmunk
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Додано: Вів 23 січ, 2018 17:38
Фигня тогда. У меня основная категория по картам это супермаркеты.
Нет супермаркета - карта бесполезна в плане получения бонуса.
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mephala
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Додано: Вів 23 січ, 2018 17:41
mephala
Не говорите ерунды - есть ещё несколько кредитных карт для супермаркетов - вам их не хватает?
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Vorlon
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