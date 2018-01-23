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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 336337338339
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 22:31

Re: Monobank

  ignorabimus написав:Какой самый быстрый способ вообще?
Р2Р с карты любого не приватбанка или айбокс (нал) - мигом зачисляет,спустя секунду можно снова тратить в новый грейс.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 22:47

  vak написав:Только зря время терял с регистрацией.
Не хочет давать лимит официально-работающему переселенцу. 3 банка "налили" лимит от души, где и не просил, а тут только слова про "Общение только с живыми людьми, которые расшибутся ради вас в лепешку".
Кот помурыжил пол дня и предложил получить и использовать карту как дебетку.

могли прочитать до заказа карты, что донецкой области не наливают даже если белый доход/спд на контролируемой територии
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 00:22

Re: Monobank

Кто знает,пока в этом месяце "супермаркеты" и со своих и с кредитных платят одинаково 2%,без изменений?
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 00:45

  avoska220 написав:Кто знает,пока в этом месяце "супермаркеты" и со своих и с кредитных платят одинаково 2%,без изменений?

так, цей місяць ще без змін, в наступному місяці чекають нас зміни.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 01:24

  melkh написав:
  avoska220 написав:Кто знает,пока в этом месяце "супермаркеты" и со своих и с кредитных платят одинаково 2%,без изменений?

так, цей місяць ще без змін, в наступному місяці чекають нас зміни.

Дякую.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
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  #<1 ... 336337338339
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