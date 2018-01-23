Р2Р с карты любого не приватбанка или айбокс (нал) - мигом зачисляет,спустя секунду можно снова тратить в новый грейс.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 січ, 2018 22:31
Re: Monobank
Р2Р с карты любого не приватбанка или айбокс (нал) - мигом зачисляет,спустя секунду можно снова тратить в новый грейс.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 23 січ, 2018 22:47
могли прочитать до заказа карты, что донецкой области не наливают даже если белый доход/спд на контролируемой територии
Додано: Сер 24 січ, 2018 00:22
Re: Monobank
Кто знает,пока в этом месяце "супермаркеты" и со своих и с кредитных платят одинаково 2%,без изменений?
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
Додано: Сер 24 січ, 2018 00:45
Додано: Сер 24 січ, 2018 01:24
Дякую.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
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