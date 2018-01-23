Додано: Сер 24 січ, 2018 00:22

Кто знает,пока в этом месяце "супермаркеты" и со своих и с кредитных платят одинаково 2%,без изменений?

В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон