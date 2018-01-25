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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 340341342343
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 13:01

  Stringer написав:clientage кешбек только через тумбочку, не п24

ааа. ну да :(
Нуна завязывать с бегемотом, хай рЖавеют тумбы кадато самогоинагнаЦиВонннага банка :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 13:33

Re: Monobank

в мордокниге сегодня есть факты зачисления в моноприложении с платиновой уни и некоторых инет карт без комис.Слабо верится...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 13:47

  clientage написав:
  Stringer написав:clientage кешбек только через тумбочку, не п24

ааа. ну да :(
Нуна завязывать с бегемотом, хай рЖавеют тумбы кадато самогоинагнаЦиВонннага банка :)

0.5% чистыми
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 13:52

Re: Monobank

clientage написав: Вот тока я не знаю 5грн вернёт или таки 0.5% чистыми :) :)

0,5% якщо через ТСО була оплата, тому не менше 1000 для беззбитковості :) Всі інші варіанти з привата для спонсорів ))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 14:09

  Мизантрóп написав:в мордокниге сегодня есть факты зачисления в моноприложении с платиновой уни и некоторых инет карт без комис.Слабо верится...

мистика какая то, причём если бы один-два человека писали, можно было бы считать, что тролли фуфло гонят, как фоповцы троллили, что платёж с универсалки для всех три грн, потому что так, в их п24 для юр лиц
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 18:10

  Stringer написав:
  Мизантрóп написав:в мордокниге сегодня есть факты зачисления в моноприложении с платиновой уни и некоторых инет карт без комис.Слабо верится...

мистика какая то, причём если бы один-два человека писали, можно было бы считать, что тролли фуфло гонят, как фоповцы троллили, что платёж с универсалки для всех три грн, потому что так, в их п24 для юр лиц


Друг сегодня тоже подтвердил. Я аж удивился.
Ему в Привате его личный манагер об этом сказал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 21:41

  Flamingo написав:
  Мармур написав:Дивна вийшла ситуація, людина якось так цікаво попвнювала з привату і попала на комісію 5% :shock:
Як так вийшло - хз. Гроші на картку моно досі не прийли, хоч скрін показує оплату майже 1 год тому.
Як швидко йде зарахування з привату?

Все зависит от того как с привата отправлялось. Если через "Мои платежи" то может и неделю идти (3 дня выпускал Приват, потом 3 дня их искал Моня). Если p2p то быстрее.
А как можно было на 5% комис попасть - это свифтом, что ли отправлялось? Или кредитными платилось?

Вияснилось що в відправці була помилка і платіж повернувся відправнику, але про комісію не знаю.
5.10 Вільне ходіння валют
Мармур
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 03:29

Re: Monobank

скажіть будь-ласка, хто знає. Коли моно збирається відкривати депозити? І які ставки та умови там будуть? Забираю завтра депозит з привату, незнаю куди покласти найвигідніше.А навколо моно стільки хайпу, думав може тут щось цікаве запропонують....
eugenegord89
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 07:50

  eugenegord89 написав:скажіть будь-ласка, хто знає. Коли моно збирається відкривати депозити? І які ставки та умови там будуть? Забираю завтра депозит з привату, незнаю куди покласти найвигідніше.А навколо моно стільки хайпу, думав може тут щось цікаве запропонують....

В Универсалбанке есть))
Vint
 
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