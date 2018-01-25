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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 січ, 2018 13:01
Stringer написав:clientage
кешбек только через тумбочку, не п24
ааа. ну да
Нуна завязывать с бегемотом, хай рЖавеют тумбы кадато самогоинагнаЦиВонннага банка
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 25 січ, 2018 13:33
в мордокниге сегодня есть факты зачисления в моноприложении с платиновой уни и некоторых инет карт без комис.Слабо верится...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Чет 25 січ, 2018 13:47
clientage написав: Stringer написав:clientage
кешбек только через тумбочку, не п24
ааа. ну да
Нуна завязывать с бегемотом, хай рЖавеют тумбы кадато самогоинагнаЦиВонннага банка
0.5% чистыми
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
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vollena71
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Додано: Чет 25 січ, 2018 13:52
clientage написав:
Вот тока я не знаю 5грн вернёт или таки 0.5% чистыми
0,5% якщо через ТСО була оплата, тому не менше 1000 для беззбитковості
Всі інші варіанти з привата для спонсорів ))
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stryzhko
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Додано: Чет 25 січ, 2018 14:09
Мизантрóп написав:
в мордокниге сегодня есть факты зачисления в моноприложении с платиновой уни и некоторых инет карт без комис.Слабо верится...
мистика какая то, причём если бы один-два человека писали, можно было бы считать, что тролли фуфло гонят, как фоповцы троллили, что платёж с универсалки для всех три грн, потому что так, в их п24 для юр лиц
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Stringer
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Додано: Чет 25 січ, 2018 18:10
Stringer написав: Мизантрóп написав:
в мордокниге сегодня есть факты зачисления в моноприложении с платиновой уни и некоторых инет карт без комис.Слабо верится...
мистика какая то, причём если бы один-два человека писали, можно было бы считать, что тролли фуфло гонят, как фоповцы троллили, что платёж с универсалки для всех три грн, потому что так, в их п24 для юр лиц
Друг сегодня тоже подтвердил. Я аж удивился.
Ему в Привате его личный манагер об этом сказал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 25 січ, 2018 21:41
Flamingo написав: Мармур написав:
Дивна вийшла ситуація, людина якось так цікаво попвнювала з привату і попала на комісію 5%
Як так вийшло - хз. Гроші на картку моно досі не прийли, хоч скрін показує оплату майже 1 год тому.
Як швидко йде зарахування з привату?
Все зависит от того как с привата отправлялось. Если через "Мои платежи" то может и неделю идти (3 дня выпускал Приват, потом 3 дня их искал Моня). Если p2p то быстрее.
А как можно было на 5% комис попасть - это свифтом, что ли отправлялось? Или кредитными платилось?
Вияснилось що в відправці була помилка і платіж повернувся відправнику, але про комісію не знаю.
5.10 Вільне ходіння валют
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Мармур
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 03:29
скажіть будь-ласка, хто знає. Коли моно збирається відкривати депозити? І які ставки та умови там будуть? Забираю завтра депозит з привату, незнаю куди покласти найвигідніше.А навколо моно стільки хайпу, думав може тут щось цікаве запропонують....
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eugenegord89
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 07:50
eugenegord89 написав:
скажіть будь-ласка, хто знає. Коли моно збирається відкривати депозити? І які ставки та умови там будуть? Забираю завтра депозит з привату, незнаю куди покласти найвигідніше.А навколо моно стільки хайпу, думав може тут щось цікаве запропонують....
В Универсалбанке есть))
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Vint
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