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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 343344345346
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:27

Re: Monobank

otg написав:Кэшбэк. Например 3% заправки. Это 3% чистыми, или вычитается еще налог и получается меньше?
Вычитается НДФЛ 18% и военный сбор 1.5%
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:55

  maxim2014 написав: Комуналка

нажал повторить платеж (комунальный)
так оно повторило платеж не с тем назначением платежа что я выправил в тестовом платеже
а со стандартным :(
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:16

Искатель
У меня в Тавриа А в разницу в 1 мин списали двойную сумму, позвонил на гарячку, разблокировани одну сумму,но сказали, если банк-эмитент запросит назад эту сумму, то мы назад спишем, пока все нормас.
melkh
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