Вычитается НДФЛ 18% и военный сбор 1.5%otg написав:Кэшбэк. Например 3% заправки. Это 3% чистыми, или вычитается еще налог и получается меньше?
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:27
Re: Monobank
Вычитается НДФЛ 18% и военный сбор 1.5%
Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:55
Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:16
Искатель
У меня в Тавриа А в разницу в 1 мин списали двойную сумму, позвонил на гарячку, разблокировани одну сумму,но сказали, если банк-эмитент запросит назад эту сумму, то мы назад спишем, пока все нормас.
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