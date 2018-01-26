Вычитается НДФЛ 18% и военный сбор 1.5%otg написав:Кэшбэк. Например 3% заправки. Это 3% чистыми, или вычитается еще налог и получается меньше?
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:27
Re: Monobank
Вычитается НДФЛ 18% и военный сбор 1.5%
Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:55
Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:16
Искатель
У меня в Тавриа А в разницу в 1 мин списали двойную сумму, позвонил на гарячку, разблокировани одну сумму,но сказали, если банк-эмитент запросит назад эту сумму, то мы назад спишем, пока все нормас.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 21:48
Re: Monobank
В момент вывода кешбека на карточный счёт отнимается налог.
То-есть начисляют то его грязными, но потом «чистят»
Додано: П'ят 26 січ, 2018 22:56
Re: Monobank
Какой то дурдом. Сегодня взял карту, дали по 20 тыс кредитов. К вечеру оба ноль. Зачем мне тогда их карта?
Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:03
Re: Monobank
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:08
Додано: Суб 27 січ, 2018 00:29
Re: Monobank
Оновили бетку, пишуть що вже додали роздішний кишмиш для своїх та кредитних коштів.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Суб 27 січ, 2018 00:31
Re: Monobank
Тоже вчера было с убером. Написал жалобу в убер. Оказывается моня глючит.
Додано: Суб 27 січ, 2018 07:57
Убер хоть и даёт кешбек,но дороже. Недавно пытался в Киеве в пределах одного жилмассива съездить по уберу-87 грн ,а перезвонив на калбек такси вышло в 2 раза дешевле у конкурентов.это как покупать сухофрукты на базаре за кеш 150 грн за 1 кг и не получить кешбека или платить в супермаркете 300 грн и получить 20% кешбека и радоваться,какой ты умный)))
никому не верю
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