RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 344345346347>
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:27

Re: Monobank

otg написав:Кэшбэк. Например 3% заправки. Это 3% чистыми, или вычитается еще налог и получается меньше?
Вычитается НДФЛ 18% и военный сбор 1.5%
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 810
З нами з: 04.09.10
Подякував: 94 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:55

  maxim2014 написав: Комуналка

нажал повторить платеж (комунальный)
так оно повторило платеж не с тем назначением платежа что я выправил в тестовом платеже
а со стандартным :(
J
 
Повідомлень: 3757
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:16

Искатель
У меня в Тавриа А в разницу в 1 мин списали двойную сумму, позвонил на гарячку, разблокировани одну сумму,но сказали, если банк-эмитент запросит назад эту сумму, то мы назад спишем, пока все нормас.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 426
З нами з: 14.07.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 21:48

Re: Monobank

otg написав:Кэшбэк. Например 3% заправки. Это 3% чистыми, или вычитается еще налог и получается меньше?

В момент вывода кешбека на карточный счёт отнимается налог.
То-есть начисляют то его грязными, но потом «чистят»
maxim2014
 
Повідомлень: 1081
З нами з: 19.09.14
Подякував: 138 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 22:56

Re: Monobank

Какой то дурдом. Сегодня взял карту, дали по 20 тыс кредитов. К вечеру оба ноль. Зачем мне тогда их карта?
otg
 
Повідомлень: 1563
З нами з: 14.08.16
Подякував: 37 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:03

Re: Monobank

  otg написав:Зачем мне тогда их карта?

Замість свіжоздохлого сбєра алли...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7437
З нами з: 15.04.09
Подякував: 349 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:08

  chipmunk написав:
  otg написав:Зачем мне тогда их карта?

Замість свіжоздохлого сбєра алли...
Замість полудохлоі ідеї
otg
 
Повідомлень: 1563
З нами з: 14.08.16
Подякував: 37 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 00:29

Re: Monobank

Оновили бетку, пишуть що вже додали роздішний кишмиш для своїх та кредитних коштів.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7437
З нами з: 15.04.09
Подякував: 349 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 00:31

Re: Monobank

Искатель написав:Вчера утром делал покупку в магазине "Брусничка".

Сегодня ночью (в 1:01) повторно списали ту же сумму. Это первый раз в моей практике с Моно, до этого такого не было (пользуюсь с октября).
Написал в Вайбер на ГЛ, сказали "Ничего делать не нужно, в ближайшее время средства будут возвращены".
Жду.

У кого-то уже были случаи задвоения платежей(покупок)? Как быстро возвращали деньги?


Тоже вчера было с убером. Написал жалобу в убер. Оказывается моня глючит.
renegade
 
Повідомлень: 82
З нами з: 22.08.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 07:57

  renegade написав:
Искатель написав:Вчера утром делал покупку в магазине "Брусничка".

Сегодня ночью (в 1:01) повторно списали ту же сумму. Это первый раз в моей практике с Моно, до этого такого не было (пользуюсь с октября).
Написал в Вайбер на ГЛ, сказали "Ничего делать не нужно, в ближайшее время средства будут возвращены".
Жду.

У кого-то уже были случаи задвоения платежей(покупок)? Как быстро возвращали деньги?


Тоже вчера было с убером. Написал жалобу в убер. Оказывается моня глючит.

Убер хоть и даёт кешбек,но дороже. Недавно пытался в Киеве в пределах одного жилмассива съездить по уберу-87 грн ,а перезвонив на калбек такси вышло в 2 раза дешевле у конкурентов.это как покупать сухофрукты на базаре за кеш 150 грн за 1 кг и не получить кешбека или платить в супермаркете 300 грн и получить 20% кешбека и радоваться,какой ты умный)))
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10462
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 344345346347>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vint і 1 гість
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (3462)
27.01.2018 08:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.