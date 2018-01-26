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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 344345346347
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 07:59

  sens написав:
  renegade написав:
Искатель написав:Вчера утром делал покупку в магазине "Брусничка".

Сегодня ночью (в 1:01) повторно списали ту же сумму. Это первый раз в моей практике с Моно, до этого такого не было (пользуюсь с октября).
Написал в Вайбер на ГЛ, сказали "Ничего делать не нужно, в ближайшее время средства будут возвращены".
Жду.

У кого-то уже были случаи задвоения платежей(покупок)? Как быстро возвращали деньги?


Тоже вчера было с убером. Написал жалобу в убер. Оказывается моня глючит.

Убер хоть и даёт кешбек,но дороже. Недавно пытался в Киеве в пределах одного жилмассива съездить по уберу-87 грн ,а перезвонив на калбек такси вышло в 2 раза дешевле у конкурентов.это как покупать сухофрукты на базаре за кеш 150 грн за 1 кг и не получить кешбека или платить в супермаркете 300 грн и получить 20% кешбека и радоваться,какой ты умный)))

Ни такие уже базары у нас и дешевые...
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 08:07

Ни такие уже базары у нас и дешевые...[/quote]
Тут вам я не помощник,но за кэш выходит на базаре выгода выше,также можно поискать такси за нал и удобнее,но тут дебаты,отдаю предпочтение своему авто,дисциплинирует.
никому не верю
sens
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