sens написав:renegade написав:Искатель написав:Вчера утром делал покупку в магазине "Брусничка".
Сегодня ночью (в 1:01) повторно списали ту же сумму. Это первый раз в моей практике с Моно, до этого такого не было (пользуюсь с октября).
Написал в Вайбер на ГЛ, сказали "Ничего делать не нужно, в ближайшее время средства будут возвращены".
Жду.
У кого-то уже были случаи задвоения платежей(покупок)? Как быстро возвращали деньги?
Тоже вчера было с убером. Написал жалобу в убер. Оказывается моня глючит.
Убер хоть и даёт кешбек,но дороже. Недавно пытался в Киеве в пределах одного жилмассива съездить по уберу-87 грн ,а перезвонив на калбек такси вышло в 2 раза дешевле у конкурентов.это как покупать сухофрукты на базаре за кеш 150 грн за 1 кг и не получить кешбека или платить в супермаркете 300 грн и получить 20% кешбека и радоваться,какой ты умный)))
Ни такие уже базары у нас и дешевые...