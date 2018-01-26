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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 347348349350
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 18:24

  melkh написав:меня тоже интересует, приоткройте занавес, какой процесс открытия депозитов в моно?


Давайте немного подождем :) Надеюсь, мы вас удивим ;)
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 18:50

Re: Monobank

  monobank_ua написав:Давайте немного подождем Надеюсь, мы вас удивим


есть просьба - не играйте с режимом пополнений.
не берите дурной пример, не бесите борцов с ветряными мельницами.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 19:31

  Goodman написав:
  lov2108 написав:Малувато


с 01-02 ставки Ощада еще ниже.
Надобно обещать +1,5 или +2

Нбу поднял учетную ставку до 16, а они депо вниз...
Если % будет 16 на 1/2 года то норм, иначе не особо интересно.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 19:33

Re: Monobank

  lov2108 написав:Нбу поднял учетную ставку до 16, а они депо вниз...


через год 10 грязными будет за счастье ...
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 20:28

По депозитам думать особо нечего. Вангую - будет где-то так: напишут в рекламе "до 20 процентов годовых", а маленькими буквами внизу "Процентная ставка по срочному депозиту на 6 месяцев растущая и составляет 16% годовых в течение первых 2х месяцев, 18% годовых в течение следующих 2х месяцев и достигает 20% годовых в течение последних 2х месяцев размещения вклада. Вот и будет от 16-ти, когда Бегемот 15 дает.
Poleg
 
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