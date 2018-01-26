Давайте немного подождем Надеюсь, мы вас удивим
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 січ, 2018 18:24
Давайте немного подождем Надеюсь, мы вас удивим
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: Суб 27 січ, 2018 18:50
Re: Monobank
есть просьба - не играйте с режимом пополнений.
не берите дурной пример, не бесите борцов с ветряными мельницами.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 27 січ, 2018 19:31
Нбу поднял учетную ставку до 16, а они депо вниз...
Если % будет 16 на 1/2 года то норм, иначе не особо интересно.
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Додано: Суб 27 січ, 2018 19:33
Re: Monobank
через год 10 грязными будет за счастье ...
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 27 січ, 2018 20:28
По депозитам думать особо нечего. Вангую - будет где-то так: напишут в рекламе "до 20 процентов годовых", а маленькими буквами внизу "Процентная ставка по срочному депозиту на 6 месяцев растущая и составляет 16% годовых в течение первых 2х месяцев, 18% годовых в течение следующих 2х месяцев и достигает 20% годовых в течение последних 2х месяцев размещения вклада. Вот и будет от 16-ти, когда Бегемот 15 дает.
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