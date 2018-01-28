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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 349350351352>
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 11:54

  root написав:
  Порт написав:У меня возврат из розетки занял 2 недели.


Ого, а в вайбері монобанк каже що 10 днів по регламенту... ну добре, буду чекати :)

10 рабочих дней и есть две недели))
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 17:24

  root написав:Моняводи :) підкажіть хто знає.

Сьогодні з інтернет магазину(розетка через liqpay) зробили часткове повернення коштів хвилин через 10 вже після купівлі товару і сказали що гроші повернуться до 30 днів. Так от може хто вже зустрічався з таким, скільки реально це займає часу?

Дякую!

Через підтримку повернули за 10 хв. Це було в грудні
Haza
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 17:33

MCC 5651 у Книгарні Є

Може, комусь стане у пригоді. У Книгарні Є на Лисенка в Києві принаймні один термінал має MCC 5651. За класифікацією Моно це «Одяг і взуття».

Платив карткою Альфи у грудні. Це Альфа так показує у виписці.
kasuarius
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 17:36

Re: Monobank

А мне маленькую сумму ( возврат) 30 дней ждать сказали :(

Отправлено с моего Y100_Plus через Tapatalk
evvk1
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 17:42

  Искатель написав:У кого-то уже были случаи задвоения платежей(покупок)?

У мене з покупками — ні, але під час додавання картки на МастерКард.Більше задвоїлося блокування 1 грн. У підтримці Моно наполягають, що з їхнього боку проблем немає, це сайт двічі надіслав запит.
kasuarius
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 17:50

Щодо депозитів, в Умовах і правилах написано про кешбек від банку за зарахування коштів на депозитний рахунок за реквізитами. Монобанк буде давати кешбек за поповнення депозиту через СЕП з іншого банку? Це буде оригінально!
kasuarius
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 18:31

Re: Monobank

kasuarius написав:Щодо депозитів, в Умовах і правилах написано про кешбек від банку за зарахування коштів на депозитний рахунок за реквізитами. Монобанк буде давати кешбек за поповнення депозиту через СЕП з іншого банку? Це буде оригінально!

А где ознакомиться с этими правилами?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 18:43

  maxim2014 написав:А где ознакомиться с этими правилами?

https://www.monobank.com.ua/umovy
2.5. "Кешбек від Банку" є окремою категорією бонусів, які нараховуються у разі:
-поповнення Картки готівкою в термінальній мережі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК";
-продовження Депозиту на новий строк;
-зарахування коштів на Депозитний рахунок за реквізитами в касі будь-якого українського банку (окрім кас банків - партнерів);
-зарахування коштів на Депозитний рахунок за реквізитами з поточного рахунку Клієнта, відкритого в іншому українському банку, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:19

  kasuarius написав:Щодо депозитів, в Умовах і правилах написано про кешбек від банку за зарахування коштів на депозитний рахунок за реквізитами. Монобанк буде давати кешбек за поповнення депозиту через СЕП з іншого банку? Це буде оригінально!

Вот таким летом скунс баловался:1,5% за пополнение одной из своих карт.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:51

Re: Monobank

Ага, а потом скунс приглашает объяснить экономическую суть.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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