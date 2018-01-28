Сьогодні з інтернет магазину(розетка через liqpay) зробили часткове повернення коштів хвилин через 10 вже після купівлі товару і сказали що гроші повернуться до 30 днів. Так от може хто вже зустрічався з таким, скільки реально це займає часу?
Дякую!
Через підтримку повернули за 10 хв. Це було в грудні
Щодо депозитів, в Умовах і правилах написано про кешбек від банку за зарахування коштів на депозитний рахунок за реквізитами. Монобанк буде давати кешбек за поповнення депозиту через СЕП з іншого банку? Це буде оригінально!
kasuarius написав:Щодо депозитів, в Умовах і правилах написано про кешбек від банку за зарахування коштів на депозитний рахунок за реквізитами. Монобанк буде давати кешбек за поповнення депозиту через СЕП з іншого банку? Це буде оригінально!
2.5. "Кешбек від Банку" є окремою категорією бонусів, які нараховуються у разі: -поповнення Картки готівкою в термінальній мережі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; -продовження Депозиту на новий строк; -зарахування коштів на Депозитний рахунок за реквізитами в касі будь-якого українського банку (окрім кас банків - партнерів); -зарахування коштів на Депозитний рахунок за реквізитами з поточного рахунку Клієнта, відкритого в іншому українському банку, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки.
kasuarius написав:Щодо депозитів, в Умовах і правилах написано про кешбек від банку за зарахування коштів на депозитний рахунок за реквізитами. Монобанк буде давати кешбек за поповнення депозиту через СЕП з іншого банку? Це буде оригінально!
Вот таким летом скунс баловался:1,5% за пополнение одной из своих карт.