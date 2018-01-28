Здесь не пригласят, здесь просто спишут.
действует соглашение:
3.8. Списання бонусів:
3.8.1. Здійснюється при виявленні випадків:
● зловживання Програмою;
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 січ, 2018 20:06
Re: Monobank
Здесь не пригласят, здесь просто спишут.
действует соглашение:
3.8. Списання бонусів:
3.8.1. Здійснюється при виявленні випадків:
● зловживання Програмою;
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 28 січ, 2018 20:14
Re: Monobank
Уже и обновление приложения пришло, пишут что с кешбеком связано)
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