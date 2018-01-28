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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 349350351352
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:06

Re: Monobank

  DENVER_S написав:Ага, а потом скунс приглашает объяснить экономическую суть.


Здесь не пригласят, здесь просто спишут.
действует соглашение:

3.8. Списання бонусів:
3.8.1. Здійснюється при виявленні випадків:
● зловживання Програмою;
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:14

Re: Monobank

Уже и обновление приложения пришло, пишут что с кешбеком связано)
motosmile
 
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