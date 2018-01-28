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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 350351352353
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 22:21

Re: Monobank

Ах да, ещё насчёт спонсорства оттуда же. Пишут типичные пользователи кредитных карт:
...платинум банк прислал мне карточку на 10 тисяч деньги я сняла и пользовалась платила снимала...


Моя история простая и банальная. Начала влезать в кредиты с покупки телефона, затем ноут, затем карточка в письме пришла, конечно деньги с нее сняла...


Здравствуйте! Брала кредит в Аваль банке 2.000 гр.в 2013, банк стал сам постепенно добовлять суммы, вообщем добавил 10.000 , были нужны деньги я сняла эти деньги
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 02:50

Re: Monobank

IMPRINTER написав:monobank_ua

а как открыть депо, если есть задолженность по карте?
тока загасив и забросив сверх или есть варианты?
Возможно сделают как у Феди.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 03:53

  stas_kodpi написав:на сайте во всю расписывают о кредитном лимите чуть-ли не до 100 000 после получения...
бла-бла-бла....

а в итоге - 0...
пук в воздух!!!

вот вам и "правда" - обман в чистом виде!


и с кэшбэком я тоже оооочень сомневаюсь!!!
там 2 %, там 3 %, там 5%...

крутые 20%..

ложь!

видно что выходцы из приватбанка

Просто лимит дают тем, кто может его вернуть, если захочет :)
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 04:14

  cdj2 написав:
IMPRINTER написав:monobank_ua

а как открыть депо, если есть задолженность по карте?
тока загасив и забросив сверх или есть варианты?
Возможно сделают как у Феди.

Как Это?
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 07:03

  casper12 написав:guntherhouse777
це після користування пропозицією погашення кредитки в іншому банку?

Да.
Так сказать, займ погасил займом, как описано выше.)
Теперь Моня ждет доходов.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 07:06

  cdj2 написав:
IMPRINTER написав:monobank_ua

а как открыть депо, если есть задолженность по карте?
тока загасив и забросив сверх или есть варианты?
Возможно сделают как у Феди.

Через Печкиных??)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 08:44

Re: Monobank

guntherhouse777 написав:
  cdj2 написав:
IMPRINTER написав:monobank_ua

а как открыть депо, если есть задолженность по карте?
тока загасив и забросив сверх или есть варианты?
Возможно сделают как у Феди.

Через Печкиных??)
Открывается с возможностью пополнения налом или перечислением.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 08:52

  Goodman написав:
  DENVER_S написав:Ага, а потом скунс приглашает объяснить экономическую суть.


Здесь не пригласят, здесь просто спишут.
действует соглашение:

3.8. Списання бонусів:
3.8.1. Здійснюється при виявленні випадків:
● зловживання Програмою;

Скорее сделают срочные без возможности рассторжения....тут не позлоупотребляешь :D .
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lov2108
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  #<1 ... 350351352353
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