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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 січ, 2018 22:21
Ах да, ещё насчёт спонсорства оттуда же. Пишут типичные пользователи кредитных карт:
...платинум банк прислал мне карточку на 10 тисяч деньги я сняла и пользовалась платила снимала...
Моя история простая и банальная. Начала влезать в кредиты с покупки телефона, затем ноут, затем карточка в письме пришла, конечно деньги с нее сняла...
Здравствуйте! Брала кредит в Аваль банке 2.000 гр.в 2013, банк стал сам постепенно добовлять суммы, вообщем добавил 10.000 , были нужны деньги я сняла эти деньги
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Додано: Пон 29 січ, 2018 02:50
IMPRINTER написав:monobank_ua
а как открыть депо, если есть задолженность по карте?
тока загасив и забросив сверх или есть варианты?
Возможно сделают как у Феди.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
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cdj2
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Додано: Пон 29 січ, 2018 03:53
stas_kodpi написав:
на сайте во всю расписывают о кредитном лимите чуть-ли не до 100 000 после получения...
бла-бла-бла....
а в итоге - 0...
пук в воздух!!!
вот вам и "правда" - обман в чистом виде!
и с кэшбэком я тоже оооочень сомневаюсь!!!
там 2 %, там 3 %, там 5%...
крутые 20%..
ложь!
видно что выходцы из приватбанка
Просто лимит дают тем, кто может его вернуть, если захочет
Skiw
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Додано: Пон 29 січ, 2018 04:14
cdj2 написав:
IMPRINTER написав:monobank_ua
а как открыть депо, если есть задолженность по карте?
тока загасив и забросив сверх или есть варианты?
Возможно сделают как у Феди.
Как Это?
Skiw
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Додано: Пон 29 січ, 2018 07:03
casper12 написав:guntherhouse777
це після користування пропозицією погашення кредитки в іншому банку?
Да.
Так сказать, займ погасил займом, как описано выше.)
Теперь Моня ждет доходов.
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Додано: Пон 29 січ, 2018 07:06
cdj2 написав:
IMPRINTER написав:monobank_ua
а как открыть депо, если есть задолженность по карте?
тока загасив и забросив сверх или есть варианты?
Возможно сделают как у Феди.
Через Печкиных??)
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Додано: Пон 29 січ, 2018 08:44
guntherhouse777 написав: cdj2 написав:
IMPRINTER написав:monobank_ua
а как открыть депо, если есть задолженность по карте?
тока загасив и забросив сверх или есть варианты?
Возможно сделают как у Феди.
Через Печкиных??)
Открывается с возможностью пополнения налом или перечислением.
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Інкогніто
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Додано: Пон 29 січ, 2018 08:52
Goodman написав: DENVER_S написав:
Ага, а потом скунс приглашает объяснить экономическую суть.
Здесь не пригласят, здесь просто спишут.
действует соглашение:
3.8. Списання бонусів:
3.8.1. Здійснюється при виявленні випадків:
● зловживання Програмою;
Скорее сделают срочные без возможности рассторжения....тут не позлоупотребляешь
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