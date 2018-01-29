Vorlon написав:
Вы без этого жить не можете? Я вот плачу бесконтактно самой картой без проблем - у меня даже телефона на Андроиде нет
Не можу. Більшість покупок здійснюється в магазинах, де в мене є дисконтна картка. Звісно я пластик не ношу з собою, все в електронному вигляді. Тобто витягую смартфон, пред'являю на ньому картку. І тут я повинен ховати смартфон і діставати картку Моно, що не дуже зручно, бо куди комфортніше тим же смартфоном прикласти до терміналу. Користувався з першого дня запуску Android Pay у нас, а до того nfc-приблудою від Привата.
Так от - мені здавалось, що Моно, який позиціонує себе як mobile-only банк, мав реалізовувати цю функцію в пріоритеті, а не відкладати в довгий ящик...
v57 написав:
грят шо проще
-вытащить тел
-разблокировать его
-включить нфс
-махнуть телом
и при успешной оплате
-повторить в обратном порядке
- до 100 грн. можно не розблоковувати смартфон, а просто включити екран. якщо більше - сканером відбитка це робиться в долі секунди
- телефон вже в руках, бо щойно пред'являлась дисконтна картка з нього
- nfc не потрібно кожного разу вмикати. один раз включив і все. коли екран вимкнений, то він не працює, якщо ви переживаєте за безпеку
Все набагато простішу і зручніше. Видно, що ви жодного разу не користувались.