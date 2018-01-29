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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 353354355356
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 22:43

  mustbe написав:Можно и без лички.
Пополнение Моно с любой приватовской карты будет с комисом.
Я бы советовал пополнять Моно с менее жадных банков

Но можно и всего за 3 грн. через приватовские "мои платежи". Но в последнее время этот платеж идет ну "оооочень долго". Мой личный анти-рекорд с момента списания в ПБ до зачисления у Мони деньги (14997 грн.) шли аж 6 календарных (или 4 рабочих) дня. :roll: Может бы шли даже дольше, но стал теребить монину горячку на предмет "а деньги где?" - нашли в течении часа. А так бы может быть и еще блуждали.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 08:35

Re: Monobank

  Vorlon написав:Вы без этого жить не можете? Я вот плачу бесконтактно самой картой без проблем - у меня даже телефона на Андроиде нет


Не можу. Більшість покупок здійснюється в магазинах, де в мене є дисконтна картка. Звісно я пластик не ношу з собою, все в електронному вигляді. Тобто витягую смартфон, пред'являю на ньому картку. І тут я повинен ховати смартфон і діставати картку Моно, що не дуже зручно, бо куди комфортніше тим же смартфоном прикласти до терміналу. Користувався з першого дня запуску Android Pay у нас, а до того nfc-приблудою від Привата.
Так от - мені здавалось, що Моно, який позиціонує себе як mobile-only банк, мав реалізовувати цю функцію в пріоритеті, а не відкладати в довгий ящик...
  v57 написав:грят шо проще
-вытащить тел
-разблокировать его
-включить нфс
-махнуть телом
и при успешной оплате
-повторить в обратном порядке
:)

- до 100 грн. можно не розблоковувати смартфон, а просто включити екран. якщо більше - сканером відбитка це робиться в долі секунди
- телефон вже в руках, бо щойно пред'являлась дисконтна картка з нього
- nfc не потрібно кожного разу вмикати. один раз включив і все. коли екран вимкнений, то він не працює, якщо ви переживаєте за безпеку

Все набагато простішу і зручніше. Видно, що ви жодного разу не користувались.
andresBeck
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  #<1 ... 353354355356
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