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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 353354355356 Додано: Пон 29 січ, 2018 22:43 mustbe написав: Можно и без лички.

Пополнение Моно с любой приватовской карты будет с комисом.

Я бы советовал пополнять Моно с менее жадных банков Можно и без лички.Пополнение Моно с любой приватовской карты будет с комисом.Я бы советовал пополнять Моно с менее жадных банков

Но можно и всего за 3 грн. через приватовские "мои платежи". Но в последнее время этот платеж идет ну "оооочень долго". Мой личный анти-рекорд с момента списания в ПБ до зачисления у Мони деньги (14997 грн.) шли аж 6 календарных (или 4 рабочих) дня. Может бы шли даже дольше, но стал теребить монину горячку на предмет "а деньги где?" - нашли в течении часа. А так бы может быть и еще блуждали. Но можно и всего за 3 грн. через приватовские "мои платежи". Но в последнее время этот платеж идет ну "оооочень долго". Мой личный анти-рекорд с момента списания в ПБ до зачисления у Мони деньги (14997 грн.) шли аж 6 календарных (или 4 рабочих) дня.Может бы шли даже дольше, но стал теребить монину горячку на предмет "а деньги где?" - нашли в течении часа. А так бы может быть и еще блуждали. Flamingo

Повідомлень: 391 З нами з: 20.03.15 Подякував: 20 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 січ, 2018 08:35 Re: Monobank Vorlon написав: Вы без этого жить не можете? Я вот плачу бесконтактно самой картой без проблем - у меня даже телефона на Андроиде нет Вы без этого жить не можете? Я вот плачу бесконтактно самой картой без проблем - у меня даже телефона на Андроиде нет



Не можу. Більшість покупок здійснюється в магазинах, де в мене є дисконтна картка. Звісно я пластик не ношу з собою, все в електронному вигляді. Тобто витягую смартфон, пред'являю на ньому картку. І тут я повинен ховати смартфон і діставати картку Моно, що не дуже зручно, бо куди комфортніше тим же смартфоном прикласти до терміналу. Користувався з першого дня запуску Android Pay у нас, а до того nfc-приблудою від Привата.

Так от - мені здавалось, що Моно, який позиціонує себе як mobile-only банк, мав реалізовувати цю функцію в пріоритеті, а не відкладати в довгий ящик...

v57 написав: грят шо проще

-вытащить тел

-разблокировать его

-включить нфс

-махнуть телом

и при успешной оплате

-повторить в обратном порядке

грят шо проще-вытащить тел-разблокировать его-включить нфс-махнуть теломи при успешной оплате-повторить в обратном порядке

- до 100 грн. можно не розблоковувати смартфон, а просто включити екран. якщо більше - сканером відбитка це робиться в долі секунди

- телефон вже в руках, бо щойно пред'являлась дисконтна картка з нього

- nfc не потрібно кожного разу вмикати. один раз включив і все. коли екран вимкнений, то він не працює, якщо ви переживаєте за безпеку



Все набагато простішу і зручніше. Видно, що ви жодного разу не користувались. Не можу. Більшість покупок здійснюється в магазинах, де в мене є дисконтна картка. Звісно я пластик не ношу з собою, все в електронному вигляді. Тобто витягую смартфон, пред'являю на ньому картку. І тут я повинен ховати смартфон і діставати картку Моно, що не дуже зручно, бо куди комфортніше тим же смартфоном прикласти до терміналу. Користувався з першого дня запуску Android Pay у нас, а до того nfc-приблудою від Привата.Так от - мені здавалось, що Моно, який позиціонує себе як mobile-only банк, мав реалізовувати цю функцію в пріоритеті, а не відкладати в довгий ящик...- до 100 грн. можно не розблоковувати смартфон, а просто включити екран. якщо більше - сканером відбитка це робиться в долі секунди- телефон вже в руках, бо щойно пред'являлась дисконтна картка з нього- nfc не потрібно кожного разу вмикати. один раз включив і все. коли екран вимкнений, то він не працює, якщо ви переживаєте за безпекуВсе набагато простішу і зручніше. Видно, що ви жодного разу не користувались. andresBeck

Повідомлень: 15 З нами з: 23.12.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 353354355356 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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