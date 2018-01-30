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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 357358359360>
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 18:22

Re: Monobank

  safonovstanislav написав:Мобильный телефон был слишком дорог, не знаю были ли вообще тогда смски и горячие линии у банков.

В 2006-7 телефонував з міського, тоді він в мене ще був, називали і баланс, і історію.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 19:25

Погашение кредита в другом банке

Моня уже закончила аукцион погашения кредитных карт в другом банке? Некоторым дважды предлагала.
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 22:41

  Вкладчик1234 написав:
  emeta написав:Если личными средствами с Универсальной привата комиссия есть?

Есть, как за внешний манисенд. И моня не компенсирует

25.12.2017 через смартфон приложение моно банка перевел СВОИХ денег с универсальной 2500 грн на моню , без комиссий , вообще без комиссий. В выписке Приват банка - интернет платеж без комиссии. Что так уже нельзя ? :shock: как раз с зарплатки хотел перекинуть без поездки к ibox
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 22:48

  yama написав:
  Вкладчик1234 написав:
  emeta написав:Если личными средствами с Универсальной привата комиссия есть?

Есть, как за внешний манисенд. И моня не компенсирует

25.12.2017 через смартфон приложение моно банка перевел СВОИХ денег с универсальной 2500 грн на моню , без комиссий , вообще без комиссий. В выписке Приват банка - интернет платеж без комиссии. Что так уже нельзя ? :shock: как раз с зарплатки хотел перекинуть без поездки к ibox

Через мои платежи за 3 грн или платеж по Украине тоже за 3 грн.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 23:12

  Vint написав:Через мои платежи за 3 грн или платеж по Украине тоже за 3 грн.
Вот только что проверил - Провел два платежа для эксперимента по схеме:
1) открываю приложение монобанка на смарфоне
2) выбираю: пополнить карту з іншої
3) ввожу в форму номер карти привата дату действия и CVV код жму дальше ... ..
открывается запрос смс кода , вношу код с смс ( финансовый номер ПБ)
А) с Карты для выплат ПБ ( проще говоря зарплатки)
переводил 350 грн , пришло на моно 350 грн ушло с привата 355 грн
Б) с универсальной ПБ через приложение смартфона моно банка пополнил карту монобанка на 100 грн никакой комиссии ни там ни там ! комиссия только с зарплатки см. выше.
во всех случаях деньги свои - не кредитные
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 23:57

yama

разговорчики в строю
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 00:37

  IMPRINTER написав:yama

разговорчики в строю


Осталось выяснить, статус карты. Голд точно в пролёте.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 02:02

  yama написав:
  Vint написав:Через мои платежи за 3 грн или платеж по Украине тоже за 3 грн.
Вот только что проверил - Провел два платежа для эксперимента по схеме:
1) открываю приложение монобанка на смарфоне
2) выбираю: пополнить карту з іншої
3) ввожу в форму номер карти привата дату действия и CVV код жму дальше ... ..
открывается запрос смс кода , вношу код с смс ( финансовый номер ПБ)
А) с Карты для выплат ПБ ( проще говоря зарплатки)
переводил 350 грн , пришло на моно 350 грн ушло с привата 355 грн
Б) с универсальной ПБ через приложение смартфона моно банка пополнил карту монобанка на 100 грн никакой комиссии ни там ни там ! комиссия только с зарплатки см. выше.g
во всех случаях деньги свои - не кредитные

С А-Банка через их приложение хотят аж ДВА процента.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 06:10

  IMPRINTER написав:yama

разговорчики в строю
. Платину не пробовал,а голд с кредитлимитом но нет пока на ней дебетных
никому не верю
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 08:01

Что то в этом месяце ( в отличие от двух прошлых) не было напоминаний со стороны Мони об необходимости своевременной оплаты.
Наверное, слишком хорошая финансовая дисциплина у клиентов.)
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