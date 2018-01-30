В 2006-7 телефонував з міського, тоді він в мене ще був, називали і баланс, і історію.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 18:22
Re: Monobank
В 2006-7 телефонував з міського, тоді він в мене ще був, називали і баланс, і історію.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Додано: Вів 30 січ, 2018 19:25
Погашение кредита в другом банке
Моня уже закончила аукцион погашения кредитных карт в другом банке? Некоторым дважды предлагала.
Додано: Вів 30 січ, 2018 22:41
25.12.2017 через смартфон приложение моно банка перевел СВОИХ денег с универсальной 2500 грн на моню , без комиссий , вообще без комиссий. В выписке Приват банка - интернет платеж без комиссии. Что так уже нельзя ? как раз с зарплатки хотел перекинуть без поездки к ibox
Додано: Вів 30 січ, 2018 22:48
Через мои платежи за 3 грн или платеж по Украине тоже за 3 грн.
Додано: Вів 30 січ, 2018 23:12
Вот только что проверил - Провел два платежа для эксперимента по схеме:
1) открываю приложение монобанка на смарфоне
2) выбираю: пополнить карту з іншої
3) ввожу в форму номер карти привата дату действия и CVV код жму дальше ... ..
открывается запрос смс кода , вношу код с смс ( финансовый номер ПБ)
А) с Карты для выплат ПБ ( проще говоря зарплатки)
переводил 350 грн , пришло на моно 350 грн ушло с привата 355 грн
Б) с универсальной ПБ через приложение смартфона моно банка пополнил карту монобанка на 100 грн никакой комиссии ни там ни там ! комиссия только с зарплатки см. выше.
во всех случаях деньги свои - не кредитные
Додано: Вів 30 січ, 2018 23:57
yama
разговорчики в строю
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Додано: Сер 31 січ, 2018 00:37
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 31 січ, 2018 02:02
С А-Банка через их приложение хотят аж ДВА процента.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Сер 31 січ, 2018 06:10
. Платину не пробовал,а голд с кредитлимитом но нет пока на ней дебетных
никому не верю
Додано: Сер 31 січ, 2018 08:01
Что то в этом месяце ( в отличие от двух прошлых) не было напоминаний со стороны Мони об необходимости своевременной оплаты.
Наверное, слишком хорошая финансовая дисциплина у клиентов.)
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