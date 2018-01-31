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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 359360361362
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 22:14

Вот оплата от 19 января)
https://prnt.sc/i8c7ih
motosmile
 
Повідомлень: 436
З нами з: 14.02.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 22:43

  maxim2014 написав:А точной инфы ни у кого нет? Планирую месячный лимит кешбека закрыть покупкой билетов. Не хочется «промахнутся» :)

MCC 7922 Оплачивал в декабре-январе на разные мероприятия всегда этот код. Развлечение и спорт!
Fylhtq
 
Повідомлень: 6
З нами з: 22.08.17
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 00:13

Re: Monobank

Февральские категории такие же, как и анонсировалось - кто что выбрал? :)
Vorlon
 
Повідомлень: 5263
З нами з: 14.06.13
Подякував: 318 раз.
Подякували: 551 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 00:18

Re: Monobank

Продукти й одяг
Так, схоже я довідався ім’я/прізвище декого ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
chipmunk
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Повідомлень: 7461
З нами з: 15.04.09
Подякував: 350 раз.
Подякували: 450 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 00:29

Re: Monobank

Продукти обов'язково
gorgany
 
Повідомлень: 165
З нами з: 18.07.13
Подякував: 25 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 06:49

да, по продуктам на февраль моно-лучший вариант.(без универа)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 2910
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:44

А где речь о дабл кеше? В категориях отображается не то,что обещали. Или это процент за рассчеты личными средствами?
allaliu
 
Повідомлень: 64
З нами з: 04.04.17
Подякував: 20 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:55

Re: Monobank

allaliu написав: В категориях отображается не то,что обещали.

Та наче все, як і має бути, можливо версія стара?

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stryzhko
 
Повідомлень: 290
З нами з: 04.10.16
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  #<1 ... 359360361362
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