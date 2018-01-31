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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 січ, 2018 22:14
Вот оплата от 19 января)
Додано: Сер 31 січ, 2018 22:43
Додано: Чет 01 лют, 2018 00:13
Re: Monobank
Февральские категории такие же, как и анонсировалось - кто что выбрал?
Додано: Чет 01 лют, 2018 00:18
Re: Monobank
Продукти й одяг
Так, схоже я довідався ім’я/прізвище декого
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Додано: Чет 01 лют, 2018 00:29
Re: Monobank
Продукти обов'язково
Додано: Чет 01 лют, 2018 08:44
А где речь о дабл кеше? В категориях отображается не то,что обещали. Или это процент за рассчеты личными средствами?
Додано: Чет 01 лют, 2018 08:55
Re: Monobank
Та наче все, як і має бути, можливо версія стара?
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