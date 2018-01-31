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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 365366367368
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:25

Re: Monobank

Bambula написав:Як виявилось, оплата покупки на OLX проходить як переказ на картку.

Як тут говорять : "Спасибо спонсорам"))
А в умовах послуги
https://help.olx.ua/hc/uk/articles/115002411525
це речення не здалося підозрілим?
-"Покупець сплачує вартість товару, доставки та комісію за проведення транзакції переказу грошей з карти на карту продавця."
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:37

  Bambula написав:Як виявилось, оплата покупки на OLX проходить як переказ на картку.
Сьогодні попав на 100 з хвостиком гривень купивши за кредитні.

Сорри, но мне это казалось очевидным.
П.С. Ваш КЭП.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:49

Покупка на OLX подразумевает перевод денег за товар с карты покупателя на карту продавца.
Какие-карты-можно-использовать-для-услуги-OLX-доставка
Есть ли дополнительная комиссия при оплате картой Приват банка?
Да, существует комиссия за перевод денег, установленная Приват банком - 0,5% (минимум 5 грн).
Часто-задаваемые-вопросы
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:12

Re: Monobank

Сегодня сканы документов, которые, я фотографировал для моно всплыли в привате, это как понимать?
dexter
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:16

dexter
ого, вот это номер. Уверены?
N0mad
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:55

Вот блин страна. Вчера с кэш бэком 2 % булка хлеба стоила 9.80, а сегодня с 4% уже 10.08. Что за жизнь такая. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:56

  Ratatui написав:Вот блин страна. Вчера с кэш бэком 2 % булка хлеба стоила 9.80, а сегодня с 4% уже 10.08. Что за жизнь такая. :mrgreen:

Ну моня тут врятли виноват)))
slasva
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 21:00

  slasva написав:
  Ratatui написав:Вот блин страна. Вчера с кэш бэком 2 % булка хлеба стоила 9.80, а сегодня с 4% уже 10.08. Что за жизнь такая. :mrgreen:

Ну моня тут врятли виноват)))


То родина сказала на 5% хлебу с первого подорожать.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 21:10

  N0mad написав:dexter
ого, вот это номер. Уверены?

узнал в отделении примата от сотрудника, документы никому не передавались, сканы были предъявлены к осмотру.
dexter
 
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