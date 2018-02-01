Вот из-за таких моментов, и нет желания становиться клиентом Монобанка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лют, 2018 23:13
Додано: Чет 01 лют, 2018 23:16
а что от Мони можно взять две кредитки ?
Текущий % от своих денег на Моно не самый плохой , больше чем у остальных на текущих счетах, если покажете где больше буду благодарен. Кешбек от кредитных это очень верная акция на приучение пользования кредитной линией - приучить , а потом человек банально не уследит за грейсом и попадет на % . Молодцы маркетологи. Но я все равно хочу такой же онлайн оформляемый депозит как в Приват 24.
P.S. Да, я понял, согласен, кешбек на продукты компенсирует только 1 мес пользования кредитом.
Додано: Чет 01 лют, 2018 23:38
ЖДЕМ ОБЪЯСНЕНИЙ от МОНОБАНКА !
Где тег ОФФТОП или спойлер ? я хотел поставить спойлер что бы не засорять тему не нашел :
хм ... вы верите в анонимность, неприкосновенность частной жизни, конфиденциальность переписки и прочие прочее права гарантированные законом ? Моня тут не уникальна. Хотя я согласен это беспридел .
Пару фраз для поиска гуглом : Эдвард Сноуден, распознавание лиц уличными камерами ( работает даже в Киеве) , "Как посмотреть историю перемещений пользователя Android-устройства", "Фитнес-сервис показал места расположения секретных объектов США"
В вашем случае либо Моня либо погранцы слили , для таких случаев на печатных копиях документов всегда пишу дату и для кого сделана копия что бы отследить. Между делом вы отписались о этой ситуации на другом форуме сегодня\вчера и я "пересічний" найду ваш мобильный номер в сети, ваше ФИО, страничку в соц сети, с высокой вероятностью ваш адрес, с обычными возможностями " пересічного" у меня на это уйдет от 5 минут до 6 мес, у банка думаю минуты, а вы говорите анонимность . Стоит ли говорить что по уникальности написанного мною текста , по стилю написания найти другие мои пості в интернете для определенного софта или для человека легче простого , другое дело кому я нужен.
Востаннє редагувалось yama в П'ят 02 лют, 2018 00:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 лют, 2018 23:55
Кто разобрался - через кого теперь с этого года Моно коммуналку шлёт?
В прошлом году был примат. Теперь в кабинете облэнерго пишет АТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ". Наверное или EasyPay, или iPay? Только не Портмоне - там нет запорожских коммунальщиков почти совсем.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 00:19
Этот банк вроде как крупнейший агрегатор платёжек по всей Украине
У них есть flashpay
Додано: П'ят 02 лют, 2018 01:08
Re: Monobank
Как пополнить карту Мони без комиссии? Как быстро деньги заходят на карту?
Додано: П'ят 02 лют, 2018 01:13
из приложения мони. мгновенно
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 02:13
Додано: П'ят 02 лют, 2018 02:14
Alexus999
без комиссии со стороны мони
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 03:07
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