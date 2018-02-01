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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 367368369370>
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 23:13

  dexter написав:Сегодня сканы документов, которые, я фотографировал для моно всплыли в привате, это как понимать?


Вот из-за таких моментов, и нет желания становиться клиентом Монобанка :(
Viktor
 
Повідомлень: 12
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 23:16

  lov2108 написав:
  yama написав:Не верно назвали кешбек ! Надо было назвать так - " Беспроцентный кредит на продукты от Монобанка " " только в Феврале " ведь кешбек покрывает % по кредиту в случае просрочки грейс периода сколько там + - . А мне обидно у меня там свои деньги ... мне двойной кешбек не светит :( . Хотя акция классная !

МОНОБАНК ГДЕ ДЕПОЗИТ ?

Ну так перекиньте бабло на другую карту и залазьте в кредит.....в чём проблема?
а что от Мони можно взять две кредитки ?
Текущий % от своих денег на Моно не самый плохой , больше чем у остальных на текущих счетах, если покажете где больше буду благодарен. Кешбек от кредитных это очень верная акция на приучение пользования кредитной линией - приучить , а потом человек банально не уследит за грейсом и попадет на % :) . Молодцы маркетологи. Но я все равно хочу такой же онлайн оформляемый депозит как в Приват 24.
P.S. Да, я понял, согласен, кешбек на продукты компенсирует только 1 мес пользования кредитом.
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 23:38

  Viktor написав:
  dexter написав:Сегодня сканы документов, которые, я фотографировал для моно всплыли в привате, это как понимать?


Вот из-за таких моментов, и нет желания становиться клиентом Монобанка :(

ЖДЕМ ОБЪЯСНЕНИЙ от МОНОБАНКА !

Где тег ОФФТОП или спойлер ? я хотел поставить спойлер что бы не засорять тему не нашел :
хм ... вы верите в анонимность, неприкосновенность частной жизни, конфиденциальность переписки и прочие прочее права гарантированные законом ? Моня тут не уникальна. Хотя я согласен это беспридел :evil: .
Пару фраз для поиска гуглом : Эдвард Сноуден, распознавание лиц уличными камерами ( работает даже в Киеве) , "Как посмотреть историю перемещений пользователя Android-устройства", "Фитнес-сервис показал места расположения секретных объектов США" https://geektimes.ru/post/297675/. Я имел неосторожность стать "гугл экспертом местности" теперь если вдруг сделаю фото тут же гугл предлагает прикрепить его к объекту. Не важно что вы указываете в настройках приложений андроида, iOS, Chrome любое приложение имеющее выход в интернет сливает ВСЮ информацию на удаленные серверы владельцев приложения даже этот текст набраный здесь ( в браузере Хром и Виндовсе) будет отправлен гуглу ( и возможно майкрософту) в архив полностью или выборочно , а также всем чьи расширения к гуглу вы установили . Не так давно былс скандал со Smart телевизорами LG ( могу ошибаться) которые сливали все что могли на серверы Lg, да компания извинилась и типа прекратила это делать :). Где гарантия что даже ваши фото со смарфона , автоматически не заливаються куда-то на сервер , обычно это даже по умолчанию грузиться в облако гугла\леново\ эпла и т.п. и верить что доступ только у вас к вашим фото ..наивно. Другое дело Эпл\гугл не будет палиться\позориться ради "пересічного громадянина", но по базе распознавания лиц точно проведет и для статистики отметит. До чего дошел прогресс ! - чего стоит даже тот факт что крупные порносервисы будут автоматически с помощью ИИ определять жанр порно и сортировать его самостоятельно по категориях, указывать актрис\актеров и т.п., а уж фото\видео лиц с вероятностью 99,999% распознаются компьютером верно.
В вашем случае либо Моня либо погранцы слили , для таких случаев на печатных копиях документов всегда пишу дату и для кого сделана копия что бы отследить. Между делом вы отписались о этой ситуации на другом форуме сегодня\вчера и я "пересічний" найду ваш мобильный номер в сети, ваше ФИО, страничку в соц сети, с высокой вероятностью ваш адрес, с обычными возможностями " пересічного" у меня на это уйдет от 5 минут до 6 мес, у банка думаю минуты, а вы говорите анонимность :) . Стоит ли говорить что по уникальности написанного мною текста , по стилю написания найти другие мои пості в интернете для определенного софта или для человека легче простого , другое дело кому я нужен.
Востаннє редагувалось yama в П'ят 02 лют, 2018 00:00, всього редагувалось 1 раз.
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 23:55

Кто разобрался - через кого теперь с этого года Моно коммуналку шлёт?

В прошлом году был примат. Теперь в кабинете облэнерго пишет АТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ". Наверное или EasyPay, или iPay? Только не Портмоне - там нет запорожских коммунальщиков почти совсем.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 00:19

  Vorlon написав:Кто разобрался - через кого теперь с этого года Моно коммуналку шлёт?

В прошлом году был примат. Теперь в кабинете облэнерго пишет АТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ". Наверное или EasyPay, или iPay? Только не Портмоне - там нет запорожских коммунальщиков почти совсем.


Этот банк вроде как крупнейший агрегатор платёжек по всей Украине
У них есть flashpay
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 01:08

Re: Monobank

Как пополнить карту Мони без комиссии? Как быстро деньги заходят на карту?
Alexus999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 01:13

  Alexus999 написав:Как пополнить карту Мони без комиссии? Как быстро деньги заходят на карту?


из приложения мони. мгновенно
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 02:13

  IMPRINTER написав:
  Alexus999 написав:Как пополнить карту Мони без комиссии? Как быстро деньги заходят на карту?


из приложения мони. мгновенно

Вы имеете в виду пополнение с дебетки другого банка? Это пополнение без комиссии?
Alexus999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 02:14

Alexus999

без комиссии со стороны мони
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 03:07

  Ratatui написав:
  SaltOfTheEarth написав:А этот новый кэшбек с ферваля он безграничный, или ограничение в кредитный лимит?


При слове безграничный у многих тут загорелись глаза. :mrgreen:
О я я, так оно и есть , фантастиш :D
Дядя Дима
 
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