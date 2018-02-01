Додано: Чет 01 лют, 2018 23:38

Viktor написав: dexter написав: Сегодня сканы документов, которые, я фотографировал для моно всплыли в привате, это как понимать?



Вот из-за таких моментов, и нет желания становиться клиентом Монобанка Вот из-за таких моментов, и нет желания становиться клиентом Монобанка

Не важно что вы указываете в настройках приложений андроида, iOS, Chrome

любое приложение имеющее выход в интернет сливает ВСЮ информацию на удаленные серверы владельцев приложения

Где тег ОФФТОП или спойлер ? я хотел поставить спойлер что бы не засорять тему не нашел :хм ... вы верите в анонимность, неприкосновенность частной жизни, конфиденциальность переписки и прочие прочее права гарантированные законом ? Моня тут не уникальна. Хотя я согласен это бесприделПару фраз для поиска гуглом : Эдвард Сноуден, распознавание лиц уличными камерами ( работает даже в Киеве) , "Как посмотреть историю перемещений пользователя Android-устройства", "Фитнес-сервис показал места расположения секретных объектов США". Я имел неосторожность стать "гугл экспертом местности" теперь если вдруг сделаю фото тут же гугл предлагает прикрепить его к объекту.даже этот текст набраный здесь ( в браузере Хром и Виндовсе) будет отправлен гуглу ( и возможно майкрософту) в архив полностью или выборочно , а также всем чьи расширения к гуглу вы установили . Не так давно былс скандал со Smart телевизорами LG ( могу ошибаться) которые сливали все что могли на серверы Lg, да компания извинилась и типа прекратила это делать. Где гарантия что даже ваши фото со смарфона , автоматически не заливаються куда-то на сервер , обычно это даже по умолчанию грузиться в облако гугла\леново\ эпла и т.п. и верить что доступ только у вас к вашим фото ..наивно. Другое дело Эпл\гугл не будет палиться\позориться ради "пересічного громадянина", но по базе распознавания лиц точно проведет и для статистики отметит. До чего дошел прогресс ! - чего стоит даже тот факт что крупные порносервисы будут автоматически с помощью ИИ определять жанр порно и сортировать его самостоятельно по категориях, указывать актрис\актеров и т.п., а уж фото\видео лиц с вероятностью 99,999% распознаются компьютером верно.В вашем случае либо Моня либо погранцы слили , для таких случаев на печатных копиях документов всегда пишу дату и для кого сделана копия что бы отследить. Между делом вы отписались о этой ситуации на другом форуме сегодня\вчера и я "пересічний" найду ваш мобильный номер в сети, ваше ФИО, страничку в соц сети, с высокой вероятностью ваш адрес, с обычными возможностями " пересічного" у меня на это уйдет от 5 минут до 6 мес, у банка думаю минуты, а вы говорите анонимность. Стоит ли говорить что по уникальности написанного мною текста , по стилю написания найти другие мои пості в интернете для определенного софта или для человека легче простого , другое дело кому я нужен.