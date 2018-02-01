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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 367368369370
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 07:03

  yama написав:
  Viktor написав:
  dexter написав:Сегодня сканы документов, которые, я фотографировал для моно всплыли в привате, это как понимать?


Вот из-за таких моментов, и нет желания становиться клиентом Монобанка :(

ЖДЕМ ОБЪЯСНЕНИЙ от МОНОБАНКА !

Где тег ОФФТОП или спойлер ? я хотел поставить спойлер что бы не засорять тему не нашел :
хм ... вы верите в анонимность, неприкосновенность частной жизни, конфиденциальность переписки и прочие прочее права гарантированные законом ? Моня тут не уникальна. Хотя я согласен это беспридел :evil: .
Пару фраз для поиска гуглом : Эдвард Сноуден, распознавание лиц уличными камерами ( работает даже в Киеве) , "Как посмотреть историю перемещений пользователя Android-устройства", "Фитнес-сервис показал места расположения секретных объектов США" https://geektimes.ru/post/297675/. Я имел неосторожность стать "гугл экспертом местности" теперь если вдруг сделаю фото тут же гугл предлагает прикрепить его к объекту. Не важно что вы указываете в настройках приложений андроида, iOS, Chrome любое приложение имеющее выход в интернет сливает ВСЮ информацию на удаленные серверы владельцев приложения даже этот текст набраный здесь ( в браузере Хром и Виндовсе) будет отправлен гуглу ( и возможно майкрософту) в архив полностью или выборочно , а также всем чьи расширения к гуглу вы установили . Не так давно былс скандал со Smart телевизорами LG ( могу ошибаться) которые сливали все что могли на серверы Lg, да компания извинилась и типа прекратила это делать :). Где гарантия что даже ваши фото со смарфона , автоматически не заливаються куда-то на сервер , обычно это даже по умолчанию грузиться в облако гугла\леново\ эпла и т.п. и верить что доступ только у вас к вашим фото ..наивно. Другое дело Эпл\гугл не будет палиться\позориться ради "пересічного громадянина", но по базе распознавания лиц точно проведет и для статистики отметит. До чего дошел прогресс ! - чего стоит даже тот факт что крупные порносервисы будут автоматически с помощью ИИ определять жанр порно и сортировать его самостоятельно по категориях, указывать актрис\актеров и т.п., а уж фото\видео лиц с вероятностью 99,999% распознаются компьютером верно.
В вашем случае либо Моня либо погранцы слили , для таких случаев на печатных копиях документов всегда пишу дату и для кого сделана копия что бы отследить. Между делом вы отписались о этой ситуации на другом форуме сегодня\вчера и я "пересічний" найду ваш мобильный номер в сети, ваше ФИО, страничку в соц сети, с высокой вероятностью ваш адрес, с обычными возможностями " пересічного" у меня на это уйдет от 5 минут до 6 мес, у банка думаю минуты, а вы говорите анонимность :) . Стоит ли говорить что по уникальности написанного мною текста , по стилю написания найти другие мои пості в интернете для определенного софта или для человека легче простого , другое дело кому я нужен.

В общем изучаю возможность иска и готовлю широкую огласку этого случая
dexter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 07:34

Re: Monobank

dexter
тримайте нас в курсі
casper12
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 07:55

  casper12 написав:dexter
тримайте нас в курсі

В разумные сроки ожидаю реакции представителя, если её не последует начинаю предпринимать юридически значимые шаги
dexter
 
Повідомлень: 48
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Подякував: 5 раз.
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  #<1 ... 367368369370
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