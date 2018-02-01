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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 367368369370 Додано: П'ят 02 лют, 2018 07:03 yama написав: Viktor написав: dexter написав: Сегодня сканы документов, которые, я фотографировал для моно всплыли в привате, это как понимать?



Вот из-за таких моментов, и нет желания становиться клиентом Монобанка Вот из-за таких моментов, и нет желания становиться клиентом Монобанка

ЖДЕМ ОБЪЯСНЕНИЙ от МОНОБАНКА !



Где тег ОФФТОП или спойлер ? я хотел поставить спойлер что бы не засорять тему не нашел :

хм ... вы верите в анонимность, неприкосновенность частной жизни, конфиденциальность переписки и прочие прочее права гарантированные законом ? Моня тут не уникальна. Хотя я согласен это беспридел .

Пару фраз для поиска гуглом : Эдвард Сноуден, распознавание лиц уличными камерами ( работает даже в Киеве) , "Как посмотреть историю перемещений пользователя Android-устройства", "Фитнес-сервис показал места расположения секретных объектов США" https://geektimes.ru/post/297675/ . Я имел неосторожность стать "гугл экспертом местности" теперь если вдруг сделаю фото тут же гугл предлагает прикрепить его к объекту. Не важно что вы указываете в настройках приложений андроида, iOS, Chrome любое приложение имеющее выход в интернет сливает ВСЮ информацию на удаленные серверы владельцев приложения даже этот текст набраный здесь ( в браузере Хром и Виндовсе) будет отправлен гуглу ( и возможно майкрософту) в архив полностью или выборочно , а также всем чьи расширения к гуглу вы установили . Не так давно былс скандал со Smart телевизорами LG ( могу ошибаться) которые сливали все что могли на серверы Lg, да компания извинилась и типа прекратила это делать . Где гарантия что даже ваши фото со смарфона , автоматически не заливаються куда-то на сервер , обычно это даже по умолчанию грузиться в облако гугла\леново\ эпла и т.п. и верить что доступ только у вас к вашим фото ..наивно. Другое дело Эпл\гугл не будет палиться\позориться ради "пересічного громадянина", но по базе распознавания лиц точно проведет и для статистики отметит. До чего дошел прогресс ! - чего стоит даже тот факт что крупные порносервисы будут автоматически с помощью ИИ определять жанр порно и сортировать его самостоятельно по категориях, указывать актрис\актеров и т.п., а уж фото\видео лиц с вероятностью 99,999% распознаются компьютером верно.

В вашем случае либо Моня либо погранцы слили , для таких случаев на печатных копиях документов всегда пишу дату и для кого сделана копия что бы отследить. Между делом вы отписались о этой ситуации на другом форуме сегодня\вчера и я "пересічний" найду ваш мобильный номер в сети, ваше ФИО, страничку в соц сети, с высокой вероятностью ваш адрес, с обычными возможностями " пересічного" у меня на это уйдет от 5 минут до 6 мес, у банка думаю минуты, а вы говорите анонимность . Стоит ли говорить что по уникальности написанного мною текста , по стилю написания найти другие мои пості в интернете для определенного софта или для человека легче простого , другое дело кому я нужен. Где тег ОФФТОП или спойлер ? я хотел поставить спойлер что бы не засорять тему не нашел :хм ... вы верите в анонимность, неприкосновенность частной жизни, конфиденциальность переписки и прочие прочее права гарантированные законом ? Моня тут не уникальна. Хотя я согласен это бесприделПару фраз для поиска гуглом : Эдвард Сноуден, распознавание лиц уличными камерами ( работает даже в Киеве) , "Как посмотреть историю перемещений пользователя Android-устройства", "Фитнес-сервис показал места расположения секретных объектов США". Я имел неосторожность стать "гугл экспертом местности" теперь если вдруг сделаю фото тут же гугл предлагает прикрепить его к объекту.даже этот текст набраный здесь ( в браузере Хром и Виндовсе) будет отправлен гуглу ( и возможно майкрософту) в архив полностью или выборочно , а также всем чьи расширения к гуглу вы установили . Не так давно былс скандал со Smart телевизорами LG ( могу ошибаться) которые сливали все что могли на серверы Lg, да компания извинилась и типа прекратила это делать. Где гарантия что даже ваши фото со смарфона , автоматически не заливаються куда-то на сервер , обычно это даже по умолчанию грузиться в облако гугла\леново\ эпла и т.п. и верить что доступ только у вас к вашим фото ..наивно. Другое дело Эпл\гугл не будет палиться\позориться ради "пересічного громадянина", но по базе распознавания лиц точно проведет и для статистики отметит. До чего дошел прогресс ! - чего стоит даже тот факт что крупные порносервисы будут автоматически с помощью ИИ определять жанр порно и сортировать его самостоятельно по категориях, указывать актрис\актеров и т.п., а уж фото\видео лиц с вероятностью 99,999% распознаются компьютером верно.В вашем случае либо Моня либо погранцы слили , для таких случаев на печатных копиях документов всегда пишу дату и для кого сделана копия что бы отследить. Между делом вы отписались о этой ситуации на другом форуме сегодня\вчера и я "пересічний" найду ваш мобильный номер в сети, ваше ФИО, страничку в соц сети, с высокой вероятностью ваш адрес, с обычными возможностями " пересічного" у меня на это уйдет от 5 минут до 6 мес, у банка думаю минуты, а вы говорите анонимность. Стоит ли говорить что по уникальности написанного мною текста , по стилю написания найти другие мои пості в интернете для определенного софта или для человека легче простого , другое дело кому я нужен.

В общем изучаю возможность иска и готовлю широкую огласку этого случая В общем изучаю возможность иска и готовлю широкую огласку этого случая dexter Повідомлень: 48 З нами з: 10.04.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2018 07:34 Re: Monobank dexter

тримайте нас в курсі casper12

Повідомлень: 639 З нами з: 24.12.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2018 07:55 casper12 написав: dexter

тримайте нас в курсі dexterтримайте нас в курсі

В разумные сроки ожидаю реакции представителя, если её не последует начинаю предпринимать юридически значимые шаги В разумные сроки ожидаю реакции представителя, если её не последует начинаю предпринимать юридически значимые шаги dexter Повідомлень: 48 З нами з: 10.04.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 367368369370 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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